Рита Дакота просит не оскорблять Влада Соколовского и благодарит его за дочь

Рита Дакота сейчас переживает нелегкий момент в жизни — измену любимого мужа и отца своего ребенка, Влада Соколовского . Долгое время их пара была примером для подражания, а на деле подражать оказалось нечему: молодой человек, который был для Дакоты опорой, заменял и друга, и отца, предал её, безвозвратно разрушив брак. Теперь певица получает тонны поддержки от коллег и подруг, а её пока ещё законного супруга накрыло волной осуждения.

Несмотря на масштаб причиненной боли, Дакота просит окружающих прекратить поливать грязью отца её ребенка. Что бы ни случилось между супругами, Влад по-прежнему остается папой Мии и всегда будет общаться с ней, по крайней мере, Рита очень надеется на это и ни в коем случает не будет препятствовать встречам и лишать девочку отцовской любви. Певица призналась, что не жалеет о том, что ей пришлось испытать, и, если бы ей предложили никогда не встречаться с Соколовским, либо пережить эту боль снова, она выбрала бы второе, ведь именно благодаря этому человеку она впервые стала мамой. «Моя боль однажды утихнет и останется только благодарность за рост, за опыт, за всё светлое, что было у меня к нему, и, наконец, за самую главную ценность нашего союза — за нашу дочь. Моё отношение к нему как к мужчине — мое личное дело, но моё отношение к нему как к отцу моего ребёнка всегда будет в высшей степени уважительным.»

В этот тяжелый период красавицу окружают близкие люди, которые стараются подбодрить её и настроить на лучшее. Женщины, прошедшие подобные испытания судьбы, как никто другой могут понять и дать совет, как теперь с этим жить. Сейчас самое большое утешение для пережившей предательство Риты — малышка Мия, ради которой она должна собраться с силами и идти дальше.

Рита не скрывает, что Влад поступил неблагородно и не стал отказываться от своей доли в пользу жены и ребенка, поэтому теперь пару ждут суд и раздел имущества. А интересы молодой мамы будет защищать известная в России журналист и юрист Катя Гордон

Кстати, чтобы упростить бракоразводный процесс, российский депутат предложил ввести обязательное заключение брачного договора прямо в ЗАГСе.