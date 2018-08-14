Анна Хилькевич решила делиться мамским опытом в соцсетях 

Она уверена, что другие родители не должны повторять ее ошибок.
Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич готовится во второй раз стать мамой со дня на день. И, кажется, тема воспитания детей и заботы о них становится актрисе интереснее с каждым днем. Так, звезда пообещала поклонникам, что теперь она будет чаще размещать в Instagram посты, посвященные данной теме и собственному опыту в качестве мамы. Познакомится с советами Анны Хилькевич можно будет на странице, которую актриса завела для своей дочки Арианны.
Когда родилась Ариаша, первый год мне было очень трудно. 😬По многим причинам — она была капризная, я много работала, первый ребенок, ревность к няне, радикальная смена обстоятельств, ну и, конечно, мое сильнейшее желание быть хорошей мамой и женой. В виду отсутствия опыта материнства у меня возникало много трудностей. Но я справилась💪🏽,
— заявила Анна Хилькевич.
Звезда добавила, что перечитала много книг, часть из которых оказались абсолютно бесполезными, много ошибалась, но теперь все же может назвать себя «хорошей мамой с багажом знаний».
Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)
12 Авг 2018 в 4:53 PDT Вы можете называть меня «яжмать» и я с гордостью буду носить это название. Потому что быть хорошей и самодостаточной мамой— действительно клево. 😎👌🏻К чему я это все. Мне муж мой говорит: «Милая, делись опытом с мамами! Есть же много тем, которые можно и нужно обсудить». 🙈Но так как я не очень хочу свою личную страницу превращать в «мамский блог», поэтому я вспомнила об аккаунте дочери,
— добавила звезда.
Кстати, Анна уже начала исполнять свое обещание. В последнем посте она рассказала про книжку, которую, по ее мнению, стоит прочитать всем мамам.
Много литературы выпускают по воспитанию детей, а я очень падкая на эти книги, но к великому сожалению далеко не все они содержат в себе полезную информацию, да и информацию вообще 🙈😂 воду льют, а основную мысль всей книги можно изложить на 3 страницах. Поэтому делюсь с вами прекрасной книжкой, где все сложилось. Растить ребёнка как свободную личность, не унижая его честь и достоинство, растить в правде👆🏻но и самое главное— в семье, в обществе где растёт ребёнок ЕСТЬ ПРАВИЛА! И мы их все должны соблюдать👆🏻 В самом начале моего пути под названием «Мама» я решила, что ребёнку нужно давать свободу, а вот после 3х уже объяснять и учить. Друзья! Не повторяйте мою ошибку. Все эти правила должны быть учтены с самого-самого начала, иначе потом будет сложнее🙇🏼♀️☀️
Публикация от Крошка Ри (@ri_khilkevich)
12 Авг 2018 в 3:56 PDT Напомним, о своей второй беременности Анна Хилькевич официально объявила 2 апреля. Звезда показала фотографию с округлившимся животиком и призналась, что некоторые поклонники умудрились догадаться даже раньше, чем она сама. Беременность, по словам Анны, проходит непросто. Звезда значительно прибавила в весе, а недавно врач даже запретил ей работать, чтобы избежать стрессов.
Добавим, звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова в августе 2015 года. До этого события они встречались два года. А в сентябре стало известно о первой беременности актрисы. Анна и Артур стали родителями 14 декабря 2015 года. У них появилась дочка Арианна. Актриса, кстати, всегда относилась серьезно к вопросам материнства. Она даже завела видеоблог для тех, кто хотел бы стать мамой. Кроме того, Анна уже признавалась журналистам, что мечтает родить троих детей. О своей семье Анна также рассказала нашему порталу «Летидор» в эксклюзивном интервью.
Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)
15 Июл 2018 в 4:48 PDT Фото: Instagram / @annakhilkevich
Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,
«В Контакте» и «Одноклассниках»!