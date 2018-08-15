Поклонники одолели Анну Хилькевич вопросами, когда она родит

Актриса призналась, что сама очень ждет встречи с малышом.

Подписчики звездной мамы Анны Хилькевич уже устали ждать появления на свет ее второго ребенка. Беременную актрису каждый день заваливают вопросами, когда же случится чудо. Однако, что может ответить Анна Хилькевич? Звезда также ждет момента, когда наконец увидит своего малыша. И повлиять на дату рождения никак не может.

Взросло-Детский день рождения прошёл на ура!)) Марк, с днём рождения, малыш😘☀️🎂

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

14 Авг 2018 в 11:04 PDT «Когда уже ждать чуда?😄😄😄», «Она что еще не родила?», «Ну когда же ты уже родишь?😅👌», «Когда ты будешь рожать?🤗💛», «Аняяяяяя, когда рожать то уже?))))», — поток подобных вопросов не прекращается под каждым фото Анны Хилькевич.

Некоторые поклонники принялись советовать, как ускорить момент встречи мамы с будущим ребенком. «Извините, что вклиниваюсь, помню мне врач рекомендовала выпить бокал красного вина, говорила что на ней и многих других проверено… я выпила, мне не помогло🙊 но может вам поможет😘 удачи вам и легких родов!», — посоветовали актрисе в Instagram.

Целоваться будем?😂😝

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

10 Авг 2018 в 8:52 PDT Одна из знакомых Анны Хилькевич, основательница агентства праздников под ключ Мария Перышкина в шутку поддержала такую идею. «Аньк) ну не серьезно уже. Давай по шампанскому может? Стелла говорила, сближает с Лапино😄», — предложила Мария Перышкина. Анна Хилькевич ответила, что не может отказаться от такого. «Я ведь правда была готова💪🏽😂в общем, сегодня иду за шампанским😝», — написала в ответ актриса.

Кстати, недавно звездная мама призналась, что за время второй беременности набрала 15,5 кг. Причем, никаких строгих ограничений в рационе актрисы не было. Также Анна Хилькевич рассказала, что в начале второй беременности ела много сладкого. Но вовремя остановилась.

Сейчас я набрала 15,5 кг, а с Арианной — 20 кг. Никакой специальной диеты я не придерживалась, просто стараюсь по жизни правильно кушать: овощи, поменьше мяса, рыбку. А во время этой беременности очень сильно хотелось сладкого. И я поначалу его много ела. Увидела нехороший результат и прекратила это делать. Но иногда себя балую,

— призналась актриса, которая готовится стать мамой во второй раз.

Анна Хилькевич с нетерпением ждет появления на свет своего ребенка. Актриса призналась, что ей уже хочется на работу.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

9 Авг 2018 в 3:43 PDT Если честно, я уже засиделась «в положении»😬😂🤰🏼уже и познакомиться с малышом охота и на работу хочется сииииииильно🙈😂 не то, чтобы я бездельничаю, нет, но ограничения прилично ощущаются🤚🏽😝 и все равно— сколько бы я не ныла, не мне решать когда «пора»👶🏼🤷🏼‍♀️🤪😍

— поделилась с поклонниками своими эмоциями звездная мама.

Напомним, что в августе 2015 года Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова . В декабре того же года у пары родилась дочь Арианна. В апреле нынешнего года звезда сообщила публике, что ждет второго ребенка.

Sh-h-h…🤫

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

15 Июл 2018 в 4:48 PDT Кстати, Анна Хилькевич решила делиться мамским опытом в соцсетях. Она уверена, что другие родители не должны повторять ее ошибок.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

12 Авг 2018 в 4:53 PDT Когда родилась Ариаша, первый год мне было очень трудно. 😬По многим причинам — она была капризная, я много работала, первый ребенок, ревность к няне, радикальная смена обстоятельств, ну и, конечно, мое сильнейшее желание быть хорошей мамой и женой. В виду отсутствия опыта материнства у меня возникало много трудностей. Но я справилась💪🏽,

— заявила Анна Хилькевич.

Звезда добавила, что перечитала много книг, некоторые оказались абсолютно бесполезными, много ошибалась, но теперь все же может назвать себя «хорошей мамой с багажом знаний».

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

12 Авг 2018 в 4:53 PDT Вы можете называть меня «яжмать» и я с гордостью буду носить это название. Потому что быть хорошей и самодостаточной мамой— действительно клево. 😎👌🏻К чему я это все. Мне муж мой говорит: «Милая, делись опытом с мамами! Есть же много тем, которые можно и нужно обсудить». 🙈Но так как я не очень хочу свою личную страницу превращать в «мамский блог», поэтому я вспомнила об аккаунте дочери,

— добавила звезда.

Кстати, Анна уже начала исполнять свое обещание. В последнем посте она рассказала про книжку, которую, по ее мнению, стоит прочитать всем мамам.

Много литературы выпускают по воспитанию детей, а я очень падкая на эти книги, но к великому сожалению далеко не все они содержат в себе полезную информацию, да и информацию вообще 🙈😂 воду льют, а основную мысль всей книги можно изложить на 3 страницах. Поэтому делюсь с вами прекрасной книжкой, где все сложилось. Растить ребёнка как свободную личность, не унижая его честь и достоинство, растить в правде👆🏻но и самое главное— в семье, в обществе где растёт ребёнок ЕСТЬ ПРАВИЛА! И мы их все должны соблюдать👆🏻 В самом начале моего пути под названием «Мама» я решила, что ребёнку нужно давать свободу, а вот после 3х уже объяснять и учить. Друзья! Не повторяйте мою ошибку. Все эти правила должны быть учтены с самого-самого начала, иначе потом будет сложнее🙇🏼‍♀️☀️

Публикация от Крошка Ри (@ri_khilkevich)

12 Авг 2018 в 3:56 PDT Фото: Instagram @annakhilkevich