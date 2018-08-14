В Орловской области на 2% уменьшилось количество детей-сирот

В Орловской области в первом полугодии текущего года в семьи было устроено 120 детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает пресс-служба правительства региона.

По информации руководителя департамента соцзащиты населения Ирины Гаврилиной, за 6 месяцев 2018 года выявлено 98 детей, оставшихся без попечения родителей. 81 ребенок взят под опеку (попечительство), 29 устроены в приемные семьи, 10 детей взяты на усыновление.

Для сравнения, в 2017 году органами опеки и попечительства выявлено 226 детей, оставшихся без попечения родителей. Устроено на воспитание в семьи 275 детей, в том числе под опеку (попечительство) — 169, в приемные семьи — 90, на усыновление — 16 детей.

Чиновница сообщила, что в регионе значительно увеличилось количество детей, переданных на воспитание в приемные семьи. В 2014 году в приемных семьях воспитывалось 434 ребенка (361 приемная семья), то в настоящее время — 696 детей, оставшихся без попечения родителей (457 приемных семей).

В настоящее время в Орловской области насчитывается 2070 детей, оставшихся без попечения родителей, что на 2% меньше, чем на начало 2018 года и на 6% меньше, чем на 1 января 2017 года.

Из общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитании в семьях находится 1661 ребенок, в том числе в семьях опекунов и попечителей — 965 детей, в приемных семьях — 696 детей.