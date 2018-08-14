Ещё
В Орловской области на 2% уменьшилось количество детей-сирот
Далее:
Читайте также:
Ещё
Лолита показала себя без макияжа и в купальнике
Лолита показала себя без макияжа и в купальнике

В Орловской области на 2% уменьшилось количество детей-сирот 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орловской области в первом полугодии текущего года в семьи было устроено 120 детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает пресс-служба правительства региона.
По информации руководителя департамента соцзащиты населения Ирины Гаврилиной, за 6 месяцев 2018 года выявлено 98 детей, оставшихся без попечения родителей. 81 ребенок взят под опеку (попечительство), 29 устроены в приемные семьи, 10 детей взяты на усыновление.
Для сравнения, в 2017 году органами опеки и попечительства выявлено 226 детей, оставшихся без попечения родителей. Устроено на воспитание в семьи 275 детей, в том числе под опеку (попечительство) — 169, в приемные семьи — 90, на усыновление — 16 детей.
Чиновница сообщила, что в регионе значительно увеличилось количество детей, переданных на воспитание в приемные семьи. В 2014 году в приемных семьях воспитывалось 434 ребенка (361 приемная семья), то в настоящее время — 696 детей, оставшихся без попечения родителей (457 приемных семей).
В настоящее время в Орловской области насчитывается 2070 детей, оставшихся без попечения родителей, что на 2% меньше, чем на начало 2018 года и на 6% меньше, чем на 1 января 2017 года.
Из общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитании в семьях находится 1661 ребенок, в том числе в семьях опекунов и попечителей — 965 детей, в приемных семьях — 696 детей.
Сообщение В Орловской области на 2% уменьшилось количество детей-сирот появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В Орле разыскивают пропавшую шестилетнюю девочку В Орловской области назвали самый «урожайный» на младенцев день Орловцев просят пополнить запас автолюлек
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак попала впросак в платье за 45 тысяч рублей63
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки125
Лолита показала себя без макияжа и в купальнике6
47-летняя Лера Кудрявцева снова родила20
Бикини из скотча: что нас ждет дальше?62
Видео
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
00:57
Лолита показала себя без макияжа и в купальнике
Звёзды
00:39
Собчак попала впросак в платье за 45 тысяч рублей
Звёзды
01:00
Киркоров показал горячее фото с Бузовой
Звёзды
00:42
Когда «бывший» не отпускает: личная история
Любовь
03:42
Близкие поставили крест на замужестве Ротару
Звёзды
02:17
Психиатр: Анджелина Джоли больна дисморфоманией
Звёзды
03:45
Матильда Шнурова закрутила роман с банкиром?
Звёзды Шоу-бизнес
04:55
Почему мужчина не выбрал вас
Любовь
00:40
Проклятие Кардашьян: как сестры губят своих мужчин
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение