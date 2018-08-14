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На Алтае мужчину осудили на 9,5 лет за гибель 5-летней падчерицы
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На Алтае мужчину осудили на 9,5 лет за гибель 5-летней падчерицы 

АиФ — Алтай 1 час назад
Жителя Алтайского края признали виновным в смерти 5-летней падчерицы, он приговорен к 9 годам 6 месяцам колонии строгого режима.
Как пояснил заместитель прокурора Алтайского края Сергей Голиков, в сентябре 2017 года мужчина остался дома присматривать за девочкой. Она капризничала, просилась на улицу. Мужчина не отпускал ее из-за плохой погоды. Девочка не послушалась и ушла гулять, а вернулась в грязной одежде. По словам мужчины, он ударил падчерицу, через некоторое время она умерла от телесных повреждений.
Мать погибшей положительно характеризовала сожителя, говорила, что он участвовал в воспитании ее детей, забирал их из детского сада. Дети называли его отцом.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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