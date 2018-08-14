На Алтае мужчину осудили на 9,5 лет за гибель 5-летней падчерицы

Жителя Алтайского края признали виновным в смерти 5-летней падчерицы, он приговорен к 9 годам 6 месяцам колонии строгого режима Как пояснил заместитель прокурора Алтайского края Сергей Голиков , в сентябре 2017 года мужчина остался дома присматривать за девочкой. Она капризничала, просилась на улицу. Мужчина не отпускал ее из-за плохой погоды. Девочка не послушалась и ушла гулять, а вернулась в грязной одежде. По словам мужчины, он ударил падчерицу, через некоторое время она умерла от телесных повреждений. Мать погибшей положительно характеризовала сожителя, говорила, что он участвовал в воспитании ее детей, забирал их из детского сада. Дети называли его отцом.