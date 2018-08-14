В сети начался флешмоб против домогательств к детям

Поисковый отряд «Лиза Алерт» запустил флешмоб #давайнескажеммаме, посвященный физическому и сексуальному насилию над детьми, сообщается в группе движения в Facebook.

Цель флешмоба — обратить внимание на проблему, говорить о которой не принято, стыдно и неприятно. «Многие, кто в детстве пережил встречу с педофилом, думают, что это случилось только с ними. Но беда в том, что это происходит со многими, и время от времени очень плохо заканчивается», — говорится в сообщении.

Активисты предложили пользователям соцсетей рассказать личные истории из детства, в которых подозрительный сосед пытался заманить к себе в квартиру, а незнакомец приставал на улице или в общественном транспорте, «зажимал» в подъезде, трогал или заставлял трогать.

«К сожалению, с нашего детства эти люди никуда не делись. Но в наших силах научить детей правилам безопасности и постоянно объяснять им, как себя вести в таких ситуациях», — добавили в организации.

Некоторые уже поделились своими историями с Facebook и Instagram. Многие из них касались именно сексуального насилия.