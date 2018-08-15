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Волонтеры «Лизы Алерт» запустили флешмоб #давайнескажеммаме
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Волонтеры «Лизы Алерт» запустили флешмоб #давайнескажеммаме 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Движение поможет научить детей поведению с незнакомцами.
Волонтеры движения «Лиза Алерт» запустили флешмоб, целью которого является обучение детей повелению с незнакомыми и подозрительными людьми. Под хештегом #давайнескажеммаме люди в соцсетях рассказывают свои истории о том, как им приходилось сталкиваться с неприятными встречами и как им удавалось разрешить эти ситуации. Волонтеры создали этот флешмоб после двух трагических ситуаций. В июле 5-летнюю девочку из Серпухова и 9-летнюю малышку из Белорогодской области нашли погибшими со следами насилия на теле.
Оказалось, что почти всем есть что вспомнить: соседа, который хотел подарить котенка и звал посмотреть «кое-что интересное», дядю, который пытался куда-то тащить, подонков, которые предлагали потрогать, зайти, трогали сами, сулили что-то заманчивое и просили не говорить об этом маме. Поскольку рассказывать об этом не принято и вспоминать не хочется, многие, кто в детстве пережил встречу с педофилом, думают, что это случилось только с ними. Но беда в том, что это происходит со многими, и время от времени очень плохо заканчивается,
— гласит сообщение «Лизы Алерт» на странице в Facebook.
По словам организаторов, родителям и близким детей нужно научить малышей действовать в подобных ситуациях и рассказать им о правилах безопасности.
Мы просим вас делиться своими историями из детства, когда к вам проявляли интерес люди с явными сексуальными отклонениями, и ставить хэштег #давайнескажеммаме. Может, если мы все вспомним это ощущение ужаса, бессилия, попытки убедить себя, что нам кажется, и чувство вины, потому что это происходит именно с нами, мы сможем уберечь своих детей от этого, объясним им, как надо действовать, и будем внимательнее смотреть на тех детей, которым нужна помощь.
Флешмоб запустили меньше суток назад, 14 августа, а в Сети уже под хештегом появляются десятки страшных историй, рассказанных родителями и просто неравнодушными людьми.
Фото: shutterstock, Facebook
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