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Волонтеры «Лизы Алерт» запустили социальный флешмоб #давайнескажеммаме
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Волонтеры «Лизы Алерт» запустили социальный флешмоб #давайнескажеммаме 

CHIPS journal 38 минут назад
Фото: CHIPS journal
Волонтеры и участники поискового отряда «Лиза Алерт» запустили флешмоб в интернете. Они планировали рассказать, что делать, если у окружающих есть подозрения в том, что кто-то пытается похитить ребенка. Однако реакция пользователей оказалась другой: люди начали делиться личными воспоминаниями о случаях, происходивших с ними в детстве.
По хештегу #давайнескажеммаме можно найти воспоминания уже взрослых людей о том, в каких опасных ситуациях они оказывались в раннем возрасте. Многие пишут, что даже зная об опасности, они не могли убежать или закричать. Организаторы попросили делиться своими историями, которые могут быть полезными. Не так давно погибшими были найдены 2 девочки: в Серпухове и Белогородской области. Взрослые должны обратить внимание на то, что охота не детей не заканчивается.
Волонтеры «Лиза Алерт» пишут: «К сожалению, с нашего детства эти люди никуда не делись. Но в наших силах научить детей правилам безопасности и постоянно объяснять им, как себя вести в таких ситуациях».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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