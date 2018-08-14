Ещё
Через соцсети нашли школьницу, которая сбежала из дома в Усть-Илимске
Далее:
Читайте также:
Ещё
Лолита показала себя без макияжа и в купальнике
Лолита показала себя без макияжа и в купальнике

Через соцсети нашли школьницу, которая сбежала из дома в Усть-Илимске 

АиФ Иркутск 29 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Через социальные сети нашли 13-летню девочку, которая убежала из дома в Усть-Илимске. Девочка поругалась с родителями и ушла. Следующие три дня родители сами искали ребенка, но не могли с ней связаться, сообщила 14 августа пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Родители девочки отправились в полицию за помощью. Правоохранители выяснили, что школьница является активным пользователем социальных сетей. Сотрудница по делам несовершеннолетних написала девочке в одной из соцсетей и договорилась о встрече, где убедила ребенка пойти в центр помощи семьи, чтобы получить психологическую помощь. На розыск потребовался только лишь час.
С родителями провели профилактическую беседу, а за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей привлекли к административной ответственности.
АиФ Иркутск: последние новости
…есть ли польза в мёде-креме? Подробности и видео с места ДТП маршрутного такси в Иркутске Рекреационный комплекс «Страна детей» планируют построить на Байкале
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак попала впросак в платье за 45 тысяч рублей62
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки125
47-летняя Лера Кудрявцева снова родила20
Бикини из скотча: что нас ждет дальше?62
Лолита показала себя без макияжа и в купальнике2
Видео
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
00:57
Лолита показала себя без макияжа и в купальнике
Звёзды
00:39
Собчак попала впросак в платье за 45 тысяч рублей
Звёзды
01:00
Киркоров показал горячее фото с Бузовой
Звёзды
00:42
Когда «бывший» не отпускает: личная история
Любовь
03:42
Близкие поставили крест на замужестве Ротару
Звёзды
02:17
Психиатр: Анджелина Джоли больна дисморфоманией
Звёзды
03:45
Матильда Шнурова закрутила роман с банкиром?
Звёзды Шоу-бизнес
04:55
Почему мужчина не выбрал вас
Любовь
00:40
Проклятие Кардашьян: как сестры губят своих мужчин
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение