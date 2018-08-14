Через соцсети нашли школьницу, которая сбежала из дома в Усть-Илимске

Через социальные сети нашли 13-летню девочку, которая убежала из дома в Усть-Илимске. Девочка поругалась с родителями и ушла. Следующие три дня родители сами искали ребенка, но не могли с ней связаться, сообщила 14 августа пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Родители девочки отправились в полицию за помощью. Правоохранители выяснили, что школьница является активным пользователем социальных сетей. Сотрудница по делам несовершеннолетних написала девочке в одной из соцсетей и договорилась о встрече, где убедила ребенка пойти в центр помощи семьи, чтобы получить психологическую помощь. На розыск потребовался только лишь час.

С родителями провели профилактическую беседу, а за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей привлекли к административной ответственности.