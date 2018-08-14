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Полуторагодовалый ребенок умер в Саяногорске, выпив уксус из бутылки
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Полуторагодовалый ребенок умер в Саяногорске, выпив уксус из бутылки 

360tv.ru 29 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Саяногорске (Хакасия) маленький ребенок умер от отравления уксусной кислотой. Малыш взял бутылку из холодильника, пока рядом не было взрослых. Об этом сообщили в республиканском СУ СК.
«Жительница Саяногорска с двумя малолетними сыновьями пришла в гости к подруге. Женщины в течение дня распивали спиртные напитки. Вечером, когда они вышли на балкон покурить, дети открыли холодильник, в котором старший мальчик (шесть лет) взял яблоки, а его полуторагодовалый брат взял бутылку с уксусной кислотой и сделал из нее несколько глотков», — пояснили в ведомстве.
Известно, что смерть мальчика наступила мгновенно. Расследование уголовного дела продолжается. Не исключено, что мать мальчика привлекут к ответственности. Это решение будет принято после проверки и выяснения всех обстоятельств случившегося.
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