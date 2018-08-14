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Идеальная пара! Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс с детьми в Нью-Йорке
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Идеальная пара! Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс с детьми в Нью-Йорке 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
В последнее время разводятся самые, казалось бы, крепкие и счастливые пары — Анна Фэрис (41) и Крис Пратт (39), Дженна Деван (37) и Ченнинг Татум (38), Дженнифер Энистон (49) и Джастин Теру (47). Наша последняя голливудская надежда — Блейк Лайвли (30) и Райан Рейнольдс (41). Хоть у них все хорошо!
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В воскресенье пара посетила детский праздник с двумя дочерьми — трехлетней Джеймс и годовалой Инес. Какие же они милые!
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Кстати, если верить инсайдерам, то Джеймс и Блейк подумывают о третьем ребенке. Лайвли никогда не скрывала — она хочет большую семью: «У меня четверо братьев и сестер, а у моего мужа — трое. Поэтому мы тоже хотим много детей».
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/idealnaya-para-blejk-lajvli-i-rajan-rejnolds-s-detmi-v-nyu-jorke/
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