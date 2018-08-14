«Нанесла удары отверткой»: в Перми осудят гражданку Киргизии, которая убила новорожденного сына

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении молодой матери

В конце июня 18-летняя гражданка Киргизии родила в Перми ребенка. Сразу же после этого девушка жестоко убила новорожденного сына. На мать возбудили уголовное дело. Его расследование уже завершили, материалы отправили в суд.

— Девушка родила ребенка в своей квартире в Дзержинском районе Перми, — рассказали в следственном комитете . — Мальчик был доношенный, живой, без проблем со здоровьем. Во время родов рядом с девушкой не было медиков. Сразу после появления ребенка на свет, мать нанесла ему множественные удары отверткой по разным частям тела. Малыш умер на месте.

По словам следователей, девушка решилась на убийство из-за того, что не хотела воспитывать внебрачного ребенка.

После расправы над младенцем в отношении девушки возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Дело направлено в суд. Ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Также возможно наказание в виде ограничение свободы или принудительных работ.

Ранее стали известны подробности трагедии в Чайковском, где мать жестоко убила 18-летнюю дочь.