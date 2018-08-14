Загороднюю возмутило бегство мужчин во время избиения подростка у «Соляриса»

Сегодня, 14 августа, уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя прокомментировала для корреспондента ИА «Свободные новости» вчерашний случай избиения пьяным ранее судимым мужчиной подросткана улице Лисина в саратовском поселке Солнечный-2, недалеко от лицея «Солярис».

По данным полиции, в результате ЧП 15-летний девятиклассник получил стрясение мозга, нападавший задержан, ведется доследственная проверка. В то же время очевидцы в соцсетях рассказали, что на Лисина двое нетрезвых мужчин напали на двух подростков. Уличная камера видеонаблюдения зафиксировала, что драка была обоюдной, но начал её взрослый мужчина, который в итоге избивал ногами лежащего на асфальте юношу.

Омбудсмен отметила, что за последние несколько дней это второй после вопиющего инцидента с избиением пятерых мальчиков в Энгельсеслучай подряд, когда более взрослые и сильные нападают на детей.

«Второй случай с «Солярисом», когда взрослые ребята избили детей, потому что не понравился мальчик… Два случая подряд!» — сказала Загородняя.

В обоих случаях на детей нападали люди, находящиеся в состоянии опьянения. В этой связи Загородняя считает необходимым обсуждать закрытие пивной точки, которая находится поблизости. Также она намерена обратиться к начальнику ГУ МВД Николаю Трифонову по поводу усиленного патрулирования мест, где расположены точки распития спиртных напитков. С пострадавшими детьми будут работать психологи.

Загороднюю глубоко взволновала моральная сторона дела и равнодушие прохожих, в первую очередь, мужчин.

«Самое неприятное — взрослые люди, которые вокруг. Вмешиваются только самые близкие — мама, папа. Взрослые люди проходили мимо! Заходили бегом-бегом в магазины. Мужчины! И говорят всегда женщины, а мужчин будто не существует», — возмутилась она.

В таком же ключе Татьяна Загородняя высказалась и на своей странице в Facebook.

«Страшно ещё то, что все прохожие быстро ретировались. Первыми сбежали мужчины. Женщины вмешивались первыми. Это что? Мир перевернулся? Мужики перестали ими быть? И мы двигаемся к Западу? Когда официально признаем, что многие мужчины стали женщинами? Процесс пошел?» — написала уполномоченный по правам ребенка.