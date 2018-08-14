В библиотеке театра и кино Зеленограда пройдет «МамаСлет» 

18 августа с 15.00 до 19.00 в зеленоградской библиотеке театра и кино №252 (корпус 1462) состоится большой «МамаСлет». На праздник приглашаются семьи с детьми от 0 до 12 лет и старше. Вход свободный.
Гостей праздника ждут развлекательная программа, лекторий, игровое пространство, медиалекторий, занятия для малышей с 8 месяцев и будущих мам, мастер-классы, фотоквест, воздушная зона и ярмарка.
Развлекательная программа:
15.00 — открытие «МамаСлета»;
15.15 — анимация творческого объединения «Карамельки»;
16.00 — музыкальный сет «Классика на скрипке»;
16.30 — научная лаборатория «Открывашка»;
17.00 — битва роботов от Центра ракетомоделирования и робототехники GreenLab;
17.30 — игра на английском от Lingua Jam;
18.00 — большая лотерея и шоу мыльных пузырей от «Страны радости».
Лекторий и игровое пространство (0+):
15.30 — «Страхи и тревожность мамы: познаем себя, доверяем ребенку». Спикер — Мария Куприянова, практикующий психолог, гештальт-терапевт;
16.30 — «Тайм-менеджмент для мам». Спикер — Ольга Гиверская, журналист, автор и ведущая тренингов;
17.30 — «Как выбирать безопасную косметику?». Спикер — Маша Трюфель;
18.30 — «Первая помощь малышам». Спикер — Юлия Срединская, неонатолог медцентра «Аксис».
Медиалекторий (5+):
15.15 — «Тейпирование в педиатрии». Спикер — Татьяна Соцкова, врач-невролог медцентра «Аксис»;
16.15 — «Готовность ребенка к школе. Взгляд логопеда». Спикер — Марина Юрченко, логопед, дефектолог;
17.15 — «Пять шагов к 5!». Спикер — Екатерина Садовникова, руководитель детской студии «Чудо»;
18.15 — «Как формировать финансовый интеллект у младшего школьника?». Спикер — Елена Сумина, специалист по финансовой грамотности.
Занятия для малышей с 8 месяцев и будущих мам:
15.00 — 18.00 — развивающие занятия для малышей;
18.15 — занятие «Приданое для новорожденных» с Мариной Чикиной.