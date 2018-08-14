В библиотеке театра и кино Зеленограда пройдет «МамаСлет»

18 августа с 15.00 до 19.00 в зеленоградской библиотеке театра и кино №252 (корпус 1462) состоится большой «МамаСлет». На праздник приглашаются семьи с детьми от 0 до 12 лет и старше. Вход свободный.

Гостей праздника ждут развлекательная программа, лекторий, игровое пространство, медиалекторий, занятия для малышей с 8 месяцев и будущих мам, мастер-классы, фотоквест, воздушная зона и ярмарка.

Развлекательная программа:

15.00 — открытие «МамаСлета»;

15.15 — анимация творческого объединения «Карамельки»;

16.00 — музыкальный сет «Классика на скрипке»;

16.30 — научная лаборатория «Открывашка»;

17.00 — битва роботов от Центра ракетомоделирования и робототехники GreenLab;

17.30 — игра на английском от Lingua Jam;

18.00 — большая лотерея и шоу мыльных пузырей от «Страны радости».

Лекторий и игровое пространство (0+):

15.30 — «Страхи и тревожность мамы: познаем себя, доверяем ребенку». Спикер — Мария Куприянова , практикующий психолог, гештальт-терапевт;

16.30 — «Тайм-менеджмент для мам». Спикер — Ольга Гиверская, журналист, автор и ведущая тренингов;

17.30 — «Как выбирать безопасную косметику?». Спикер — Маша Трюфель;

18.30 — «Первая помощь малышам». Спикер — Юлия Срединская, неонатолог медцентра «Аксис».

Медиалекторий (5+):

15.15 — «Тейпирование в педиатрии». Спикер — Татьяна Соцкова, врач-невролог медцентра «Аксис»;

16.15 — «Готовность ребенка к школе. Взгляд логопеда». Спикер — Марина Юрченко, логопед, дефектолог;

17.15 — «Пять шагов к 5!». Спикер — Екатерина Садовникова , руководитель детской студии «Чудо»;

18.15 — «Как формировать финансовый интеллект у младшего школьника?». Спикер — Елена Сумина, специалист по финансовой грамотности.

Занятия для малышей с 8 месяцев и будущих мам:

15.00 — 18.00 — развивающие занятия для малышей;

18.15 — занятие «Приданое для новорожденных» с Мариной Чикиной.