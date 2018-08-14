13-летний мальчик погиб на Западе столицы

Юный житель района Кунцево погиб 11 августа. Полиция возбудила уголовное дело по факту доведения несовершеннолетнего до самоубийства.

Вечером 11 августа по срочному номеру «02» позвонила девушка, которая рассказал, что нашла дома по улице Ельнинская тело 13-летнего брата. Ребенок покончил с собой, не оставив предсмертной записки.