13-летний мальчик погиб на Западе столицы 

Юный житель района Кунцево погиб 11 августа. Полиция возбудила уголовное дело по факту доведения несовершеннолетнего до самоубийства.
Вечером 11 августа по срочному номеру «02» позвонила девушка, которая рассказал, что нашла дома по улице Ельнинская тело 13-летнего брата. Ребенок покончил с собой, не оставив предсмертной записки.
Собеседник Агентства городских новостей «Москва» уточнил, что мальчик учился в седьмом классе специальной школы, страдал умственной отсталостью легкой степени и наблюдался у психиатра. На момент смерти школьник уже 6 лет жил в приемной семье. У его родителей было трое своих детей.