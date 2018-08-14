Ещё
Полицейские в Прокопьевске вернули домой 3-летнего мальчика
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полицейские в Прокопьевске вернули домой 3-летнего мальчика 

АиФ Кузбасс 47 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Прокопьевске стражи порядка вернули домой заблудившегося 3-летнего малыша.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, накануне маленького ребенка без сопровождения взрослых заметили на территории детского сада. Приехавшим полицейским малыш не смог сообщить о себе никакой информации. Стражи порядка смогли выяснить место проживания ребенка и передать его матери.
Женщина рассказала, что оставила сына одного в квартире на несколько минут. В это время малыш решил самостоятельно отправиться на прогулку. В отношении матери был составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних». Санкции статьи предусматривают штраф в размере до 500 рублей.
АиФ Кузбасс: последние новости
На площади Советов 17 августа пройдет сельскохозяйственная ярмарка В Осинниках установлен рекорд по количеству испеченных пончиков Как защититься от коллекторов?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки125
Бикини из скотча: что нас ждет дальше?63
Капризы и унижения: главные стервы Голливуда
47-летняя Лера Кудрявцева снова родила23
Некрасивые супруги знаменитых мужчин17
Видео
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
03:59
Успенская наняла личного повара для собаки
Звёзды
00:57
Лолита показала себя без макияжа и в купальнике
Звёзды
00:59
Рождение дочери дорого обошлось Кудрявцевой
Звёзды
00:39
Собчак попала впросак в платье за 45 тысяч рублей
Звёзды
01:00
Киркоров показал горячее фото с Бузовой
Звёзды
00:42
Когда «бывший» не отпускает: личная история
Любовь
03:42
Близкие поставили крест на замужестве Ротару
Звёзды Шоу-бизнес
02:17
Психиатр: Анджелина Джоли больна дисморфоманией
Звёзды
03:45
Матильда Шнурова закрутила роман с банкиром?
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение