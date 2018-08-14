Полицейские в Прокопьевске вернули домой 3-летнего мальчика

В Прокопьевске стражи порядка вернули домой заблудившегося 3-летнего малыша.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, накануне маленького ребенка без сопровождения взрослых заметили на территории детского сада. Приехавшим полицейским малыш не смог сообщить о себе никакой информации. Стражи порядка смогли выяснить место проживания ребенка и передать его матери.

Женщина рассказала, что оставила сына одного в квартире на несколько минут. В это время малыш решил самостоятельно отправиться на прогулку. В отношении матери был составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних». Санкции статьи предусматривают штраф в размере до 500 рублей.