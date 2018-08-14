Корнелия Манго высказалась о разводах среди коллег

Корнелия Манго рассказала, что в последнее время слишком часто видит в ленте новости о разводах своих коллег по сцене.

"Мое сердце разбивается от боли в месте с знакомыми мне близкими людьми", — написала певица и добавила, что не будет называть имен. Муж Корнелии выступает против «жизни напоказ», поэтому у нее в Инстаграме нет совместных фото уже более трех лет. За три года в браке в семье Манго ничего не изменилось, а официальный брак лишь укрепил союз.

Певица призвала всех людей, которые проходят трудных этап в отношениях, обратиться к Богу. Сама Манго с мужем ежедневно молится и считает, что именно это помогло сохранить им крепкие отношения.

Корнелия рассказала, что ее мама воспитывала детей одна, поэтому каждая встреча с отцом была настоящим счастьем. Певица попросила разводящиеся пары не запрещать ребенку общаться с родителями.