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Корнелия Манго высказалась о разводах среди коллег
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Корнелия Манго высказалась о разводах среди коллег 

Russianshowbiz.info 41 минуту назад
Фото: Russianshowbiz.info
Корнелия Манго рассказала, что в последнее время слишком часто видит в ленте новости о разводах своих коллег по сцене.
"Мое сердце разбивается от боли в месте с знакомыми мне близкими людьми", — написала певица и добавила, что не будет называть имен. Муж Корнелии выступает против «жизни напоказ», поэтому у нее в Инстаграме нет совместных фото уже более трех лет. За три года в браке в семье Манго ничего не изменилось, а официальный брак лишь укрепил союз.
Певица призвала всех людей, которые проходят трудных этап в отношениях, обратиться к Богу. Сама Манго с мужем ежедневно молится и считает, что именно это помогло сохранить им крепкие отношения.
Корнелия рассказала, что ее мама воспитывала детей одна, поэтому каждая встреча с отцом была настоящим счастьем. Певица попросила разводящиеся пары не запрещать ребенку общаться с родителями.
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