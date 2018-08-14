Депутат Чернышов ответил на обвинения Ирины Волынец по поводу школьной формы

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке в эфире НСН призвал Ирину Волынец не поддерживать брендовых производителей школьной формы.

Идея депутата Госдумы Бориса Чернышова , входящего в комитет по образованию и науке, шить школьную форму на Владимирской и Псковской фабриках, вызвала весьма бурные споры. Парламентарий, непосредственно побывав на этих предприятиях, говорит, что его предложение зиждется на объективных причинах. Однако глава Национального родительского комитета Ирина Волынец, обсуждая инициативу с НСН, увидела в ней лоббирование частных интересов и заявила, что к делу нужно подключить Федеральную антимонопольную службу

Родительский комитет призвал ФАС проверить инициативу депутата о школьной форме Заочная «пикировка» Ирины Волынец и Бориса Чернышова продолжилась на полях «Национальной службы Новостей». Как заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке, ему непонятна позиция его оппонента — главы Национального родительского комитета.

«Почему именно эти фабрики названы? Потому что я лично там побывал! Мы с Владимиром Жириновским заехали и сами увидели, как трудятся российские женщины, какой качественный товар они создают. Мне непонятна позиция Ирины Волынец! Она поддерживает некачественную дорогую школьную форму? Какая конкуренция? Зачастую форму делают не из натуральных волокон, а искусственных. Они вызывают аллергические реакции. Либо эта форма очень быстро приходит в негодность. Чем недовольна Ирина Волынец? Тем, что мы даем возможность отечественным производителям? Мне непонятно её мнение», — удивился парламентарий.

Борис Чернышов утверждает, что единственный человек, даже в статусе главы Национального родительского комитета, не имеет права говорить за всех, имеющих отношение к этой сфере. Такую позицию Зампред комитета Госдумы по образованию и науке назвал не совсем правильной.

«Я никогда не буду поддерживать конкуренцию вредных материалов и завышения цен на брендовые вещи. Считаю, что лучше российских фабрик, которые шьют форму из нашего отечественного материала, ничего нет. Нужно поддержать Министерством все возможные форматы в этом направлении», — считает Борис Чернышов.

К слову, депутат признался, что готов расширить список фабрик, если они действительно шьют недорогую качественную форму. А вынося свою инициативу на общественное обсуждение, он предлагал те предприятия, на которых побывал сам, видел своими глазами, какую продукцию они производят. Тем более что обеспечить формой всех российских школьников только две фабрики не смогут.