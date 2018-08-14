Едим что хотим! Как из ЗОЖников мы стали нормальными людьми

Похоже, по поводу питания детей разгораются нешуточные страсти. Кто-то считает, что надо держать детское питание в ежовых рукавицах, кто-то говорит, что можно есть всё. Попадаются мнения, что если разрешать детям есть чипсы и пить колу, то у них обязательно будут проблемы с пищеварением и лишний вес. Поэтому я и решила немного поделиться тем, как у нас устроено питание детей и как мне удалось прийти к тому, что мои дети едят без всяких запретов и при этом здоровы, у них не болят животы, нет лишнего веса и есть хороший аппетит.

Вообще, так было не всегда. Мой первый ребёнок, как и все, очень любил сладкое, отворачивался от ложки с супом, а от вида брокколи сам зеленел. Я, имея медицинское образование, вела пищевые дневники и разрабатывала сбалансированное меню. И на бумаге всё было хорошо, но вот в реальности ребёнок есть «правильную» еду отказывался напрочь. С появлением первого сына у нас из дома исчезли колбасы и майонез, появилось много овощей и мяса на пару. Ребёнок в 6 месяцев получил полезный прикорм, который заботливая мать втёрла ему под пение песен и стояние на голове. И чем дальше я его пыталась прикармливать полезными домашними пюрешками, тем меньше у него было желание есть. По дому слонялся муж с грустным лицом: зернистый творог, паровая брокколи и филе индейки как-то вот совсем не пробуждали его аппетит. У меня вообще подозрение, что он тайком ночами ел за диваном курицу-гриль.

Моей семье не повезло — моего энтузиазма недоделанного ЗОЖника хватило на четыре года! Всё это время мой сын маялся атопическим дерматитом, дисбактериозом и сниженным иммунитетом, ну и вообще был похож на грустную, перезревшую помидорку. И это всё на суперправильном питании!

Ближе к его пятилетию какой-то ненормальный аист принёс в наш дом второго ребёнка. Мать резко сдала позиции пищевого цербера, отец стал протаскивать в дом контрабанду в виде сосисок, пельменей и картошки фри. А один раз в ночи они вообще были застуканы за коллективным пожиранием пиццы! Мой проект по вскармливанию детей полезной, негмошной и правильной пищей летел в тартарары. Потом была моя депрессия, где я вообще практически перестала готовить, муж кормил ребёнка магазинными пельменями, покупал конфеты и сын сразу сметал полпакета. Примерно через полгода, когда я ожила под действием антидепрессантов, я заметила, что все живы и даже здоровы. Старший сын уминает бутер с колбасой, пьёт чай с шоколадкой и забыл, когда в последний раз чесался. А тут ещё и младший подрос и начал шустро стягивать со стола макароны, а старший заботливо делился с ним конфетами. Я стояла посреди всего этого благолепия и отказывалась верить своим глазам.

И мне стало сильно интересно, как так случилось, что моя суперправильная метода питания, с учитыванием всех БЖУ, не пошла, а вот эти вот вредности в виде пельменей, пиццы и бутеров не только не убили моего диатезного парня, но и добавили в него жизни, здоровья и радостного чавканья?! И я начала наблюдать. Оказалось, что мой ребёнок давно питается не по режиму, а по голоду. То есть ощутил голод, дёрнул папу за штанину, папа открыл ему холодильник, и дитёныш взял оттуда любую еду. Во-вторых, ни отец, ни я давно не следили за тем, сколько съел ребёнок. И сын съедал ровно столько, сколько хотел. Бывало — две ложки, а бывало — полную тарелку. И так как ни у кого из нас давно не хватало сил спрашивать, чего же хочет наш мальчик, предлагать ему варианты и танцевать перед ним с ложкой, то парню ничего не оставалось, кроме как научиться самому распознавать свои пищевые желания.

Но самое интересное ждало меня дальше. Когда подрос младший, а я окрепла, то постепенно начала баловать свою семью супчиками и котлетками. Так вот, старший, налопавшись «вреднятины» с папой, сметал со стола всю «правильную» пищу. Некогда ненавистные супы шли на ура, котлеты съедались прямо со сковородки. И теперь, когда я говорю: «Ой, что-то я устала, давайте пельменей сварим», то старший подрывается и говорит, что он вполне в состоянии налепить котлет, ты, мол, мама, только пожарь. Появился интерес к тому, как готовится его любимая пища: печёная цветная капуста со сливками, борщ, пшённая каша на молоке. Появилась смелость пробовать новое: стручковую фасоль, киноа, булгур, фалафель. Ну а младший просто рос вне пищевых правил и норм, поэтому у него даже не было периода, когда он бы зависал на каком-то продукте. Он имеет пищевые предпочтения, терпеть не может творог, но обожает йогурты, на ура лопает рыбу, но отказывается от варёной морковки. А главное, мне вообще не приходится следить за его рационом, потому что он сам знает, что он хочет есть, когда и в каком количестве. И если он хочет суп и картофельную запеканку, то фиг вы в него вотрёте мороженку! Единственное, с чем я сейчас борюсь в его питании, так это с воспитателями в садике, объясняя им, что моего ребёнка не надо докармливать и заставлять съедать всё с тарелки. Сладкое дома в свободном доступе, дети могут съесть тортик и «заполировать» его тарелкой гречки. Так что правила «Сначала суп, а потом конфеты» у нас тоже нет, можно тасовать еду в любом порядке, лишь бы вкусно было.

Постепенно и я стала осваивать премудрости интуитивного подхода в питании. Изучала свой голод, наблюдала за своей сытостью, замечала, как я заедаю эмоции, вытряхивала (и до сих пор вытряхиваю) убеждения по поводу пищи. Это сильно изменило мой подход к еде, я даже некоторое время была вегетарианкой (около двух лет). Теперь я ем всё и столько, сколько захочу. За эти три года меня больше не беспокоили мой панкреатит и изжога, а вес приятно радует.

И с виду может показаться, что мы питаемся как попало, не следуя никаким правилам и ничего не придерживаясь. Но это не совсем так. Мы с детьми опираемся на наше тело, на его сигналы: голод, чувство насыщения, удовольствие от пищи, на эмоции, связанные с едой и жизнью, на свои желания. И это те ориентиры, которые на 100% подходят именно нам. Опираясь на своё тело, его потребности и своё удовольствие, я и дети не просто насыщаемся необходимым, а берём то, что нужно и когда нужно. Организм — не таблица, не статичная система учёта БЖУ, это постоянно меняющаяся, живая субстанция. Невозможно написать правила и применять их для всех — они просто не подойдут каждому! Но у каждого человека есть инструменты, с помощью которых он может исследовать собственное тело и начать действовать в его интересах. Поэтому сегодня у нас на ужин бургеры и роллы, потому что нам так захотелось!