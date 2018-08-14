Глюкоза порадовала поклонников яркими фото с дочками

В Сети отметили, что старшей девочке очень идет новая стрижка.

Российская исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюк’oZa, показала подписчикам в соцсетях снимки с дочками. Звездная мама рассказала, что старается как можно больше времени посвящать своим девочкам. А когда певице приходится разлучаться с дочками, то она очень скучает по ним.

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)

14 Авг 2018 в 4:44 PDT Если мои дети рядом, они принимают участие во всем и заполняют пространство полностью… Когда их нет рядом, я чувствую себя очень одиноко. «Времечко, не торопись», — всегда я думаю, глядя на них, чтобы успеть запечатлеть в памяти каждый миг вместе. И наоборот мечтаю, чтобы время ускорилось, и разлука была минимальной, когда мы расстаемся. ❤️

— трогательно подписала снимки звездная мама.

«Изумительное семейство с потрясающей мамой во главе 🤩🌹🌹🌹🌹🌹👌❤️», «Старшая уже вымахалаа)», «Лиде так хорошо с такой прической! И как же она повзрослела за лето😌», «Лида такая взрослая…да, время очень быстро летит», «Какие вы красавицы! Старшая уже девушка! 👍🤗💗», «Какая Лидуся большая стала! Да уж, так быстро летит время и дети растут тоже очень быстро! Общайтесь и наслаждайтесь общением во время!», «Так трогательно и искренне, это чувствуется 💙», — прокомментировали поклонники звездной семьи в Instagram.

Кстати, недавно Глюкоза призналась, что без мужа не смогла бы стать хорошей мамой. Звезда поделилась снимком мужа с дочками Лидией и Верой и сделала честное признание, обратившись к супругу.

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)

3 Авг 2018 в 7:47 PDT Без тебя я бы никогда не смогла быть хорошей матерью ❤

— подписала фото Наталья Чистякова-Ионова.

Действительно, Глюкоза уже не раз рассказывала, как муж все время оберегает ее, любит дочек и заботится обо всей семье. «Ты человек слова, ответственности. Может, ты и можешь быть резким, но это свойственно людям, которые берут на себя ответственность и несут ее до конца…Точно такой же ты и в доме — настоящий мужчина, который поднял невероятную плиту, да еще на которой почти одни женщины. Каждую ты считаешь особенной и исключительно любимой. При этом ты никогда ничего не просишь взамен», — писала как-то Наталья, поздравляя любимого с днем рождения.

От осинки не родятся апельсинки 🤗

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)

4 Июл 2018 в 1:12 PDT Кстати, Наталья Чистякова-Ионова рассказывала о своем «безбашенном» детстве. Исполнительница, по собственному признанию, немного жалеет о том, что в подростковом возрасте ее увлекали лишь дворовые тусовки в подвалах и подъездах. Будущая звезда не боялась пробовать наркотики и употреблять алкоголь. Глюкоза признавалась, что музыкальный продюсер Максим Фадеев , который решил сделать из нее звезду, просто спас ее и направил интересы в другую сторону. А встреча с Александром Чистяковым отбила у певицы любое желание возвращаться к тусовкам своей молодости.

Напомним, что Глюкоза и Александр Чистяков вместе уже более 12 лет. Пара воспитывает двух дочерей — 11-летнюю Лидию и 6-летнюю Веру. По мнению одного из глянцевых журналов, певица и ее супруг являются «парой десятилетия».

Стоит отметить, что певица обожает своих детей и, более того, сама любит с ними хулиганить. Также звезда признается, что уже мечтает о третьем ребенке. Однако эти планы она пока не осуществила.

Счастье

Публикация от Alexander Chistyakov (@chistrus)

10 Июн 2015 в 10:45 PDT Фото: Instagram @chistyakova_ionova, @chistrus