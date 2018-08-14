Михаил Галустян поделился редким фото со старшей дочкой 

Звездный отец практически не показывает своих детей публике.
Шоумен Михаил Галустян порадовал поклонников семейным снимком. На фото звездный отец вместе со старшей дочкой Эстеллой. В Сети поразились сходству почти восьмилетней девочки с папой.
Публикация от Михаил Галустян (@m_galustyan)
13 Авг 2018 в 11:53 PDT «От апельсинки не родятся мандаринки»❤️🧔🏻👧🏻
— забавно подписал фото Михаил Галустян.
«Я подумала было, что без фотошопа дело не обошлось, настолько дочка на папу похожа) Прекрасный дуэт!», «Да она просто копия папы», «Девочка — папина лапочка дочка ♥️👍», «Хорошенькая! Главное, любимая и поэтому счастливая!», «Ксерокс не подвел 😂😂😂», «Боже, как вы похожи 👍👍», — восхитились поклонники артиста в Instagram.
Напомним, Михаил Галустян и его супруга Виктория поженились 7 июля 2007 года. Старшая дочь Эстелла родилась у пары 25 августа 2010 года, а младшая Элина появилась на свет 16 февраля 2012 года. Периодически счастливая мама рассказывает о жизни девочек в соцсетях. Они растут творческими личностями, любят гимнастику и танцы.
Поздравляю всех с началом лета и с Днём защиты детей. @missestella2010 @victoriagalustyan #летоэтомаленькаяжизнь #галустян #семья #дети
Публикация от Михаил Галустян (@m_galustyan)
1 Июн 2018 в 2:28 PDT А недавно жена Михаила Галустяна показывала, как вместе с дочками ходила на киностудию «Союзмультфильм». Девочки были в восторге.
Публикация от VICTORIA GALUSTYAN (@victoriagalustyan)
4 Июл 2018 в 8:16 PDT Мы с детьми испытали непередаваемое удовольствие и эмоции (я как-будто вернулась в детство) побывав в гостях у Киностудии Союзмультфильм… Простоквашино, Гена и Чебурашка, каникулы Бонифация, Снежная Королева, Щелкунчик, Винни пух, Ну погоди, Варежка и многие, многие другие мультики, под которые я чаще всего собиралась в детский сад и смотрела в «Спокойной ночи малыши»,
— поделилась Виктория Галустян.
Кроме того, мама двоих детей рассказывала о семейной поездке в Южную Корею. В Сеуле звездные родители вместе с дочками проходили полное медицинское обследование.
Публикация от VICTORIA GALUSTYAN (@victoriagalustyan)
2 Июл 2018 в 8:50 PDT В течение нескольких дней и мы с мужем, и дочки проходили процедуры, общались с докторами. Врачи и персонал клиники были настолько добры, что порой с непривычки становилось неловко😅 Стоит сказать, что к гостям в Корее относятся всегда с почетом и уважением, окружая вниманием и заботой, будто к родным. Нас обследовали и изучали от и до,
— поделилась своими впечатлениями супруга Михаила Галустяна.
«Удивительная страна и удивительные люди☺☺☺ Не смотря на то, что наше путешествие было короткое, и основное время заняло посещение клиники, мы смогли найти время и отчасти проникнуться культурой этой страны», — рассказала о своих эмоциях звездная мама.
Публикация от VICTORIA GALUSTYAN (@victoriagalustyan)
19 Июл 2018 в 5:30 PDT Фото: Instagram @viktoriagalustyan, @m_galustyan