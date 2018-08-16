В Сети восхитились красотой дочери Любови Толкалиной

Актриса очень гордится своим единственным ребенком.

Любовь Толкалина порадовала подписчиков в Instagram семейным фото. На снимке актриса с нежностью смотрит на свою повзрослевшую дочь Марию. Поклонники отметили, что у актрисы выросла настоящая красавица. Подписчики сделали комплимент и самой Любови Толкалиной. Они заметили, что актриса держит себя в прекрасной форме, так что ее легко можно принять за подружку 17-летней дочери.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)

15 Авг 2018 в 10:12 PDT «Любовь, у вас очень красивая дочь, как и вы сами!», «Любовь, Вы прекрасны! 👍 С дочкой смотритесь, как подружки 👍», «Мамочка, успокойтесь! Доченька Ваша нашла себя! Взгляд уверенный и мечтательный! Успеху быть! Будьте счастливы обе!», «Помню, на старых фото Маша была таким подростком-пухляшом, сейчас она, конечно, прекрасна», «Какая восхитительная Маша!», «Дочка какая красивая))», «Чудные девочки. Маша просто восточная красавица», — прокомментировали фото поклонники актрисы в Instagram.

Звездная мама гордится своей дочкой. Она очень трогательно поздравила своего ребенка с днем рождения. 5 июня Маше исполнилось 17 лет.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)

5 Июн 2018 в 2:58 PDT Ровно через три часа 17 лет назад у меня родится вот эта своенравная, непослушная, совсем на меня не похожая, очень талантливая девочка. Пусть ангелы несут тебя дорогой небесных огней. Храни Бог. моя любимая, моя единственная Маруся, Марго, мой Марик, Марусик, Макусечка … спасибо, что выбрала меня мамой. Со мной, ой как непросто… 17 лет, как я стала мамой… ☀️Солнце! Выходи!☀️

— такое трогательное поздравление написала актриса для дочери.

А теперь стоит открыть секрет нашего с Марией пребывания на берегах Благословенной Тавриды…Мария неделю рисовала знаменитые Волошинские места… делала наброски, акварели… участвовала в пленере « Легенда Крыма» и вот сегодня в Феодосийском музее А. Грина все это закончилось выставкой🙏

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)

9 Июл 2018 в 4:59 PDT «Какая славная доченька! Изумительная красавица! Пусть радует Вас своими успехами!», «Отношения мамы и дочечки самые ценные и хрупкие. Вы прекрасны! Счастья вам, каждой — своего, настоящего)))», «Как дочка на вас похожа! 😊 Красотки!», «Вы и Ваша дочь божественно красивы!», «Любовь спасибо вам за такую красивую дочь. Маша самая изящная и утонченная и изысканная девушка из женской плеяды Михалковых и Кончаловских», — прокомментировали поклонники в Instagram.

Напомним, что в течение 20 лет Егор Кончаловский состоял в отношениях с актрисой Любовью Толкалиной. У звездных родителей в 2001 году родилась дочь Мария. Сейчас у Егора Кончаловского другая семья. И уже в 2017 году его новая возлюбленная, Мария подарила режиссеру сына Тимура.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)

11 Июл 2018 в 6:17 PDT Фото: Instagram @tolkalinaliuba