Суд отказал отцу из Новой Зеландии в возврате детей, вывезенных матерью в Новосибирск

НОВОСИБИРСК, 14 августа. / ТАСС /. Судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда отменила решение районного суда, постановившего вернуть отцу в Новую Зеландию двух детей, которых мать вывезла в Новосибирск. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Новосибирской области.

"Судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда по апелляционному представлению прокурора Центрального района Новосибирска и апелляционной жалобе ответчика отменила решение Центрального районного суда Новосибирска от 18 декабря 2017 года, которым был удовлетворен иск мужчины к матери его детей о возвращении в Новую Зеландию несовершеннолетних детей (2012 и 2015 г. р.)", — сообщила прокуратура

Суд первой инстанции пришел к выводу, что мать детей, переехав с ними на постоянное место жительства в Россию, нарушила нормы международного законодательства и права отца детей — гражданина Новой Зеландии. «По мнению суда, в действиях матери усматривалось незаконное перемещение и удержание детей, что на основании положений Конвенции о международно-правовых аспектах похищения детей от 25.10.1980 давало основание для выдачи предписания о возвращении детей на территорию иностранного государства», — уточнили в прокуратуре.

Областной суд с выводами Центрального районного суда Новосибирска не согласился. Он постановил по делу новое решение, которым в удовлетворении иска иностранному гражданину отказал, согласившись с доводами участвующего в деле прокурора и матери детей.