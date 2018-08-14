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Суд отказал отцу из Новой Зеландии в возврате детей, вывезенных матерью в Новосибирск
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Суд отказал отцу из Новой Зеландии в возврате детей, вывезенных матерью в Новосибирск 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 14 августа. /ТАСС/. Судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда отменила решение районного суда, постановившего вернуть отцу в Новую Зеландию двух детей, которых мать вывезла в Новосибирск. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Новосибирской области.
"Судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда по апелляционному представлению прокурора Центрального района Новосибирска и апелляционной жалобе ответчика отменила решение Центрального районного суда Новосибирска от 18 декабря 2017 года, которым был удовлетворен иск мужчины к матери его детей о возвращении в Новую Зеландию несовершеннолетних детей (2012 и 2015 г. р.)", — сообщила прокуратура.
Суд первой инстанции пришел к выводу, что мать детей, переехав с ними на постоянное место жительства в Россию, нарушила нормы международного законодательства и права отца детей — гражданина Новой Зеландии. «По мнению суда, в действиях матери усматривалось незаконное перемещение и удержание детей, что на основании положений Конвенции о международно-правовых аспектах похищения детей от 25.10.1980 давало основание для выдачи предписания о возвращении детей на территорию иностранного государства», — уточнили в прокуратуре.
Областной суд с выводами Центрального районного суда Новосибирска не согласился. Он постановил по делу новое решение, которым в удовлетворении иска иностранному гражданину отказал, согласившись с доводами участвующего в деле прокурора и матери детей.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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