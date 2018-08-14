Новосибирский суд отказался возвращать новозеландцу вывезенных в Россию детей

Новосибирский областной суд отменил решение райсуда, постановившего вернуть новозеландцу двух детей, вывезенных матерью в Новосибирск, сообщила пресс-служба областного правительства.

«Судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда по апелляционному представлению прокурора Центрального района Новосибирска и апелляционной жалобе ответчика отменила решение Центрального районного суда Новосибирска от 18 декабря 2017 года, которым был удовлетворен иск мужчины к матери его детей о возвращении в Новую Зеландию несовершеннолетних детей (2012 и 2015 г. р.)», — передает ТАСС сообщение прокуратуры

Суд первой инстанции решил, что мать детей, переехав с ними на постоянное место жительства в Россию, нарушила нормы международного законодательства и права гражданина Новой Зеландии.

Областной суд с выводами районного не согласился и отказал в удовлетворении иска иностранному гражданину, согласившись с доводами прокурора и матери детей.