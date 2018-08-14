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Новосибирский суд отказался возвращать новозеландцу вывезенных в Россию детей
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Новосибирский суд отказался возвращать новозеландцу вывезенных в Россию детей 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Новосибирский областной суд отменил решение райсуда, постановившего вернуть новозеландцу двух детей, вывезенных матерью в Новосибирск, сообщила пресс-служба областного правительства.
«Судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда по апелляционному представлению прокурора Центрального района Новосибирска и апелляционной жалобе ответчика отменила решение Центрального районного суда Новосибирска от 18 декабря 2017 года, которым был удовлетворен иск мужчины к матери его детей о возвращении в Новую Зеландию несовершеннолетних детей (2012 и 2015 г. р.)», — передает ТАСС сообщение прокуратуры.
Суд первой инстанции решил, что мать детей, переехав с ними на постоянное место жительства в Россию, нарушила нормы международного законодательства и права гражданина Новой Зеландии.
Областной суд с выводами районного не согласился и отказал в удовлетворении иска иностранному гражданину, согласившись с доводами прокурора и матери детей.
Напомним, в октябре 2016 года в правоохранительные органы поступило заявление от жительницы Петрозаводска Виктории Медведевой о похищении ее бывшим мужем трех детей, ранее изъятых в Финляндии.
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