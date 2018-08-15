Новозеландец остался без новосибирских детей

Новосибирский областной суд решил оставить детей с матерью в Новосибирске и не возвращать их в Новую Зеландию, где их ждал отец. Ранее, 18 декабря 2017 года Центральный районный суд постановил вернуть детей иностранному родителю. Дело в том, что районный суд сделал вывод, что мать детей, переехав с детьми на территорию РФ на постоянное место жительства, нарушила нормы международного законодательства и права отца детей — гражданина Новой Зеландии.

По мнению суда, в действиях матери усматривалось незаконное перемещение и удержание детей, что на основании положений Конвенции о международно-правовых аспектах похищения детей от 25.10.1980 давало основание для выдачи предписания о возвращении детей на территорию иностранного государства.

Но с выводами Центрального районного суда Новосибирска областной суд не согласился. Отменив принятое решение, облсуд постановил по делу новое, которым в удовлетворении иска иностранному гражданину отказал, согласившись с доводами участвующего в деле прокурора и матери детей, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.