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Стартап LuxAI создал робота-посредника для взаимодействия детей с аутизмом и терапевтов
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Стартап LuxAI создал робота-посредника для взаимодействия детей с аутизмом и терапевтов 

RB.ru 34 минуты назад
Фото: RB.ru
Каждый раз при общении робот выполняет действия одинаково, не нарушая комфортные для ребенка условия, пояснили в LuxAI.
Это позволяет детям лучше сосредоточиться на учебной программе, которую им предлагает терапевт.
Эксперимент с участием 15 мальчиков в возрасте от 4 до 14 лет показал, что при общении с человеком дети чувствуют дискомфорт чаще, чем при взаимодействии только с роботом.
Что наиболее важно, при наличии робота-помощника в помещении дети, как правило, легче идут на контакт с терапевтами, отметили в компании. Ребенок сразу начинает задавать вопросы о роботе или реагировать на его поведение.
Исследователи планируют представить разработку QTrobot 28 августа на международном симпозиуме RO-MAN 2018 в Китае.
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