Стартап LuxAI создал робота-посредника для взаимодействия детей с аутизмом и терапевтов

Каждый раз при общении робот выполняет действия одинаково, не нарушая комфортные для ребенка условия, пояснили в LuxAI.

Это позволяет детям лучше сосредоточиться на учебной программе, которую им предлагает терапевт.

Эксперимент с участием 15 мальчиков в возрасте от 4 до 14 лет показал, что при общении с человеком дети чувствуют дискомфорт чаще, чем при взаимодействии только с роботом.

Что наиболее важно, при наличии робота-помощника в помещении дети, как правило, легче идут на контакт с терапевтами, отметили в компании. Ребенок сразу начинает задавать вопросы о роботе или реагировать на его поведение.

Исследователи планируют представить разработку QTrobot 28 августа на международном симпозиуме RO-MAN 2018 в Китае.