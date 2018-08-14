Уникальный робот поможет тяжелобольным детям общаться с медиками

Использование в общении со специалистами робота-посредника может помочь детям избавиться от психологического дискомфорта при обучении и общении.

Исследователи из Люксембургского университета разработали уникального робота. У него ответственная миссия: помогать в ежедневной терапии детям с врожденными тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщает издание IEEE Spectrum.

Ученые отмечают, что страдающие подобными недугами ребята скрытны и с трудом заводят новые знакомства.

Исследователи отмечают, что использование в общении со специалистами робота-посредника может помочь детям избавиться от психологического дискомфорта при обучении и общении.