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Уникальный робот поможет тяжелобольным детям общаться с медиками
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Уникальный робот поможет тяжелобольным детям общаться с медиками 

Вечерняя Москва 15 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Использование в общении со специалистами робота-посредника может помочь детям избавиться от психологического дискомфорта при обучении и общении.
Исследователи из Люксембургского университета разработали уникального робота. У него ответственная миссия: помогать в ежедневной терапии детям с врожденными тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщает издание IEEE Spectrum.
Ученые отмечают, что страдающие подобными недугами ребята скрытны и с трудом заводят новые знакомства.
Исследователи отмечают, что использование в общении со специалистами робота-посредника может помочь детям избавиться от психологического дискомфорта при обучении и общении.
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