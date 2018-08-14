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Матери, у которой отобрали детей из-за отсутствия документов, отказали в иске
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Матери, у которой отобрали детей из-за отсутствия документов, отказали в иске 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Щелковский городской суд отклонил иск матери, которую обвинили в похищении собственных детей. Суд признал действия сотрудников органов опеки законными.
Сыновей Аллы Кенденковой полгода назад забрали и поместили в приют в Рузе. По мнению женщины, основание, по которому их разлучили, было абсурдным — потому она и решилась на отчаянный шаг. Распылив газовый баллончик, она схватила сыновей и вместе с ними выпрыгнула из окна приюта.
"По сути, основанием для изъятие детей стало отсутствие у матери при себе свидетельства о рождении детей — и все, — говорит адвокат Аллы Кенденковой Надежда Гольцова. — Нужно сказать о том, что, наверное, большинство граждан не имеют при себе свидетельства о рождении детей, и более того — законодательство не обязывает носить его при себе".
По словам самой Кенденковой, документы она забыла при переезде с одного съемного жилья на другое. В тот день женщина с двумя детьми собиралась переночевать в гостинице, где сразу же привлекла внимание персонала.
"Дети, считай, не одеты — раздеты! Комбинезон, памперсы, ботинки — это одежда?! Ни футболок, ни колгот — ничего не было на ребятишках. Я была в шоке. На детей документов не было, вписаны в паспорт не были — ни метрик, вообще ничего! У меня даже такое чувство, что она их украла где-то, что это не ее дети!" — рассказала сотрудница гостиницы Валентина Филиппова.
После похищения детей из приюта Кенденковой пришлось скрываться. Ей предъявили обвинения сразу по двум статьям — «Хулиганство» и «Убийство». Дело по последней статье возбуждают автоматически, когда неизвестно местонахождение ребенка.
Сегодня обвинения по этой статье могут быть сняты: женщина согласилась показать сыновей следователям. Как раз сейчас она находится в Следственном комитете. Адвокаты рассчитывают, что формулировку «хулиганство» в деле заменят на «самоуправство». А вот что будет с детьми, до сих пор неясно.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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