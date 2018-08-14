Суд в Щелкове рассматривает иск матери, обвиненной в похищении родных сыновей

Щелковский городской суд рассматривает иск матери-одиночки, которую обвинили в похищении собственных детей. Алла Кенденкова действительно выкрала двоих маленьких сыновей из приюта в Рузе, куда полгода назад их отправили органы опеки.

По словам женщины, основание было абсурдным: она забыла свидетельства о рождении детей при переезде с одного съемного жилья на другое и не смогла сразу же предъявить документы. Детей забрали в тот же вечер. В итоге Кенденкова решилась на отчаянный шаг: распылив газовый баллончик, Алла схватила сыновей и вместе с ними выпрыгнула из окна приюта.

Ей предъявлены обвинения сразу по двум статьям: «Хулиганство» и «Убийство». Дело по последней статье возбуждают автоматически, когда неизвестно местонахождение ребенка. Алла до сих пор скрывается вместе с сыновьями, в суде ее интересы представляет адвокат.