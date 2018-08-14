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«Я вам и отец, и мать»: мужчина пришел в школу в платье, чтобы сыновья отметили День матери
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«Я вам и отец, и мать»: мужчина пришел в школу в платье, чтобы сыновья отметили День матери 

BigPikcha.ru 45 минут назад
Фото: BigPikcha.ru
Чатчай Панутхай живет в провинции Канчанабури в Таиланде. После развода его жена уехала жить в Европу, а он в одиночку воспитывает двух сыновей. Чтобы мальчики не чувствовали себя ущемленными, в День матери Чатчай надел платье и пришел к своим детям в школу.
Источник: BuzzFeed
День матери в Таиланде проходит 12 августа. В школах обычно проводится церемония, во время которой дети становятся на колени у ног матерей, чтобы поблагодарить их за все то, что они для них сделали.
Чатчай Панутхай воспитывает сыновей в одиночку, его жена уехала жить в Европу. Но отец не хотел, чтобы его дети чувствовали себя обделенными, поэтому надел розовое платье и пришел к сыновьям в школу.
Подруга Чатчая Панутхая, Корнпат Е Сухом, помогает ему ухаживать за детьми. Она и сфотографировала молодого отца в роли «матери», а потом выложила снимки и видео в Facebook.
«Всем понравился его поступок, другие родители смеялись и фотографировались с ним. Но его сыновья не совсем поняли, что происходит и почему их папа надел платье», — рассказала Корнпат.
Gepostet von Kornpat Ae Sukhom am Donnerstag, 9. August 2018
Видео стало очень популярным в соцсети и набрало 6 миллионов просмотров. Корнпат сказала, что искренне удивилась такой популярности. Но комментарии пользователей Facebook были в основном положительными. Многие люди выступили в поддержку Чатчая. А сама Корнпат назвала друга «матерью года».
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