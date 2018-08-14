«Я вам и отец, и мать»: мужчина пришел в школу в платье, чтобы сыновья отметили День матери

Чатчай Панутхай живет в провинции Канчанабури в Таиланде. После развода его жена уехала жить в Европу, а он в одиночку воспитывает двух сыновей. Чтобы мальчики не чувствовали себя ущемленными, в День матери Чатчай надел платье и пришел к своим детям в школу.

Источник: BuzzFeed

День матери в Таиланде проходит 12 августа. В школах обычно проводится церемония, во время которой дети становятся на колени у ног матерей, чтобы поблагодарить их за все то, что они для них сделали.

Чатчай Панутхай воспитывает сыновей в одиночку, его жена уехала жить в Европу. Но отец не хотел, чтобы его дети чувствовали себя обделенными, поэтому надел розовое платье и пришел к сыновьям в школу.

Подруга Чатчая Панутхая, Корнпат Е Сухом, помогает ему ухаживать за детьми. Она и сфотографировала молодого отца в роли «матери», а потом выложила снимки и видео в Facebook.

«Всем понравился его поступок, другие родители смеялись и фотографировались с ним. Но его сыновья не совсем поняли, что происходит и почему их папа надел платье», — рассказала Корнпат.

Gepostet von Kornpat Ae Sukhom am Donnerstag, 9. August 2018

Видео стало очень популярным в соцсети и набрало 6 миллионов просмотров. Корнпат сказала, что искренне удивилась такой популярности. Но комментарии пользователей Facebook были в основном положительными. Многие люди выступили в поддержку Чатчая. А сама Корнпат назвала друга «матерью года».