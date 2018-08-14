Суд опубликовал дневник матери, убившей четырех детей

Суд опубликовал дневниковые записи жительницы Нового Южного Уэльса Кэтлин Фолбигг, убившей четырех своих детей. Дело в том, что женщина подала апелляцию и настаивает на своей невиновности, проведя в тюрьме уже 15 лет.

Напомним, что в 2003 году Кэтлин Фолбигг признали виновной в убийстве детей — двоих сыновей и двух дочек. Преступления были совершены в период с 1989 по 1999 годы. Женщину приговорили к 40 годам лишения свободы.

Выдержки из дневниковых записей дают читателям представление об извращенном сознании Кэтлин. Однако сама преступница утверждает, что дети погибли естественным образом, а записи не отражают истинных причин произошедшего. Именно поэтому она подала апелляцию, где утверждает, что обвинения ошибочны.