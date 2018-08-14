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Суд опубликовал дневник матери, убившей четырех детей
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Суд опубликовал дневник матери, убившей четырех детей 

Вечерняя Москва 55 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Суд опубликовал дневниковые записи жительницы Нового Южного Уэльса Кэтлин Фолбигг, убившей четырех своих детей. Дело в том, что женщина подала апелляцию и настаивает на своей невиновности, проведя в тюрьме уже 15 лет.
Напомним, что в 2003 году Кэтлин Фолбигг признали виновной в убийстве детей — двоих сыновей и двух дочек. Преступления были совершены в период с 1989 по 1999 годы. Женщину приговорили к 40 годам лишения свободы.
Выдержки из дневниковых записей дают читателям представление об извращенном сознании Кэтлин. Однако сама преступница утверждает, что дети погибли естественным образом, а записи не отражают истинных причин произошедшего. Именно поэтому она подала апелляцию, где утверждает, что обвинения ошибочны.
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