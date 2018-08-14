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«Как старшая сестра»: Юлия Волкова показала свою очень молодую маму
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«Как старшая сестра»: Юлия Волкова показала свою очень молодую маму 

Passion.ru 53 минуты назад
Фото: Passion.ru
33-летняя Юлия Волкова поделилась с подписчиками селфи со своей мамой Ларисой Викторовной.
Юлия Волкова нечасто показывает фолловерам снимки с родителями — а зря. Ведь мама певицы Лариса Викторовна выглядит потрясающе молодо. 13 августа она отметила очередной день рождения, и Юлия, разумеется, нежно ее поздравила.
«МОЯ ЛЮБИМАЯ МАМОЧКА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! КАК ЖЕ СИЛЬНО Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ! Мне не хватит слов все это выразить тебе. ТЫ-ЛУЧШАЯ ИЗ ЛУЧШИХ! СПАСИБО ТЕБЕ ЗА ТВОЮ БЕЗГРАНИЧНУЮ ЛЮБОВЬ, ЗАБОТУ И ТЕПЛО, которые ты нам даришь каждый день. ЗДОРОВЬЯ ТЕБЕ КРЕПКОГО, СЧАСТЬЯ, РАДОСТИ! Мы ВСЕГДА РЯДОМ И ОЧЕНЬ ЛЮБИМ ТЕБЯ», — так эмоционально подписала Волкова селфи с мамой (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Напомним, Лариса Викторовна принимает активное участие в воспитании внуков — 13-летней Виктории и 10-летнего Самира. Недавно Юлия впервые вышла замуж, однако имени избранника не раскрывает.
Фото: Instagram
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