Аморальная жизнь: в Оренбуржье матери пятерых детей грозит до 3 лет колонии

Жительнице поселка Нижнесакмарский грозит лишение свободы за неисполнение родительских обязанностей: пятеро ее детей живут в опасных, антисанитарных условиях и не получают необходимую заботу.

Оренбурге сотрудники ПДН МУ МВД «Оренбургское» совместно со специалистами других ведомств в очередной раз навестили нерадивую мать.

Соседи постоянно жаловались на семью, в которой взрослые злоупотребляют алкоголем, ругаются и не следят за малышами. Многочисленные профилактические беседы не дали никакого результата: женщина продолжила вести аморальный образ жизни, из-за чего страдали ее дети десяти, семи, шести, четырёх и двух лет. Несовершеннолетние живут в грязной квартире, не получают нормальное питание и т.п. Оренбурженку привлекали к административной ответственности, но она не оплачивала штрафы.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Максимальное наказание — лишение свободы до трех лет, — рассказала старший инспектор ПДН отдела полиции №6 МУ МВД России «Оренбургское» Елена Валитова.