Ребенку, рожденному в аквапарке в Казани, подарили пожизненный сертификат

Мальчику, который 11 августа в результате стремительных родов появился на свет в казанском аквапарке «Барионикс», вручили пожизненный абонемент на бесплатные посещения.

«Вся семья сможет без ограничений пожизненно отдыхать в аквапарке «Барионикс», — уточняют в заведении.

Мама Диана с сыном сейчас находятся в роддоме и готовятся к выписке, мальчик родился здоровым. Работники аквапарка в соцсетях поделились подробностями того дня: семья с шестилетней дочкой пришла в аквапарк отдохнуть и поплавать. Беременная женщина тоже покаталась на волнах, после чего у нее в раздевалке отошли воды. Она не смогла даже дойти до медкабинета. Ей помогали фельдшер и инструктор-спасатель. Свидетелями стали и гости аквапарка, находящиеся в раздевалке.