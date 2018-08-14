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Ребенку, рожденному в аквапарке в Казани, подарили пожизненный сертификат
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Ребенку, рожденному в аквапарке в Казани, подарили пожизненный сертификат 

АиФ Казань 39 минут назад
Фото: АиФ Казань
Мальчику, который 11 августа в результате стремительных родов появился на свет в казанском аквапарке «Барионикс», вручили пожизненный абонемент на бесплатные посещения.
«Вся семья сможет без ограничений пожизненно отдыхать в аквапарке «Барионикс», — уточняют в заведении.
Мама Диана с сыном сейчас находятся в роддоме и готовятся к выписке, мальчик родился здоровым. Работники аквапарка в соцсетях поделились подробностями того дня: семья с шестилетней дочкой пришла в аквапарк отдохнуть и поплавать. Беременная женщина тоже покаталась на волнах, после чего у нее в раздевалке отошли воды. Она не смогла даже дойти до медкабинета. Ей помогали фельдшер и инструктор-спасатель. Свидетелями стали и гости аквапарка, находящиеся в раздевалке.
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