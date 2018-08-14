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Супруги из Нестерова признаны лучшей сельской семьёй России
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Супруги из Нестерова признаны лучшей сельской семьёй России 

Клопс.Ru 30 минут назад
Семья Петровых из Нестерова признана победителем всероссийского конкурса Министерства труда в номинации «Сельская семья». Об этом сообщает сайт регионального минсоца.
В конкурсе, проводимом уже в третий раз, приняли участие более 3000 семейств, в том числе в номинациях «Многодетная семья», «Молодая семья», «Золотая семья России», «Семья — хранитель традиций». На звание лучшей сельской семьи претендовали 68 кандидатов.
Сообщается, что Александр и Ирина Петровы познакомились на ветеринарной станции, где оба работали. У супругов сын и две дочери. Дети помогают родителям вести большое подсобное хозяйство.
"По итогам всероссийского конкурса будет издана почётная книга «Семья года. Россия-2018», включающая истории всех семей-победителей", — отметили в ведомстве.
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