Супруги из Нестерова признаны лучшей сельской семьёй России

Семья Петровых из Нестерова признана победителем всероссийского конкурса Министерства труда в номинации «Сельская семья». Об этом сообщает сайт регионального минсоца.

В конкурсе, проводимом уже в третий раз, приняли участие более 3000 семейств, в том числе в номинациях «Многодетная семья», «Молодая семья», «Золотая семья России», «Семья — хранитель традиций». На звание лучшей сельской семьи претендовали 68 кандидатов.

Сообщается, что Александр Ирина Петровы познакомились на ветеринарной станции, где оба работали. У супругов сын и две дочери. Дети помогают родителям вести большое подсобное хозяйство.

"По итогам всероссийского конкурса будет издана почётная книга «Семья года. Россия-2018», включающая истории всех семей-победителей", — отметили в ведомстве.