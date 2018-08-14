«Скажите ‐ как его зовут?»: Переспавшая с тремя парнями подряд краснодарка пытается установить сыну отцовство

17-летняя Кристина К. в мае этого года родила сына. Кто отец малыша — она не знает. Всего за месяц, тогда еще у 16-летней девочки был секс с тремя парнями. Через девять месяцев девочка родила, но так и не поняла — от кого. За помощью молодая мать обратилась в клинику, а врачи — передали дело полиции. Об этом «360» сообщил источник.

Под подозрение в отцовстве попали трое друзей. 23-летний Дмитрий, 24-летний Даниил и их общий товарищ-ровесник Эдуард. Все они, практически по очереди, по обоюдному согласию с несовершеннолетней, переспали с Кристиной. С разницей в несколько дней.

«С ней у меня ничего не было, мы не встречались. Пусть клевещет, я уже все сказал этой семье. Я в курсе, ко мне пришли делать ДНК, с какой целью — непонятно. Хотя указали сначала одного отца, потому другого, третьего, а в итоге их еще больше», — рассказал «360» 23-летний Дмитрий Д., один из бывших партнеров Кристины.

По его словам, мать девушки требует от него деньги. Кроме того, молодой человек рассказал про патологию родившегося малыша — сросшиеся пальчики на ногах. Дмитрий отметил, что у одного из троих подозреваемых любвеобильной девушкой в отцовстве ребенка такая же проблема, и она передается по наследству.

Сейчас трое парней ждут теста ДНК. Мужчин проверяет полиция. Отцом ребенка окажется лишь один из причастных. А вот под статью попадают все трое, так как Кристина — несовершеннолетняя.