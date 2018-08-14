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В ЛДПР предложили поддерживать многодетные семьи бесплатной школьной формой
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В ЛДПР предложили поддерживать многодетные семьи бесплатной школьной формой 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Депутат Госдумы Борис Чернышов заявил, что школьникам из многодетных семей нужна масштабная поддержка.
Слова парламентария приводит агентство городских новостей «Москва». Депутат считает, что многодетные родители в современной России — это герои, которым нужна государственная поддержка.
«Многодетные и неполные семьи должны бесплатно получать школьную форму. Нужна полная поддержка таким семьям, потому что они — герои. Родителям иногда не хватает денег на питание», — заявил Чернышов.
Также народный избранник от ЛДПР считает, что дети из таких семей должны бесплатно питаться в школьных столовых: «Еще и питание сделать бесплатное для этих детей в школах, там, где оно остается платным. Должна быть поддержка для этих героических семей».
ИД «Собеседник»: последние новости
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