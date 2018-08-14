В ЛДПР предложили поддерживать многодетные семьи бесплатной школьной формой

Слова парламентария приводит агентство городских новостей «Москва» . Депутат считает, что многодетные родители в современной России — это герои, которым нужна государственная поддержка.

«Многодетные и неполные семьи должны бесплатно получать школьную форму. Нужна полная поддержка таким семьям, потому что они — герои. Родителям иногда не хватает денег на питание», — заявил Чернышов.