В ЛДПР предложили поддерживать многодетные семьи бесплатной школьной формой 

Депутат Госдумы Борис Чернышов заявил, что школьникам из многодетных семей нужна масштабная поддержка.
Слова парламентария приводит агентство городских новостей «Москва». Депутат считает, что многодетные родители в современной России — это герои, которым нужна государственная поддержка.
«Многодетные и неполные семьи должны бесплатно получать школьную форму. Нужна полная поддержка таким семьям, потому что они — герои. Родителям иногда не хватает денег на питание», — заявил Чернышов.
Также народный избранник от ЛДПР считает, что дети из таких семей должны бесплатно питаться в школьных столовых: «Еще и питание сделать бесплатное для этих детей в школах, там, где оно остается платным. Должна быть поддержка для этих героических семей».