Данко уверен, что бывшая жена потратит алименты на себя

От гражданской супруги у певца Данко есть двое детей: старшая 14-летняя София и младшая 4-летняя Агата, малышка страдает от ДЦП. Девочка нуждается в дорогостоящем лечении и реабилитации, об этом не раз рассказывал и сам певец, когда появлялся в студии различных телепередач на федеральных каналах.

Еще в начале июля Данко вышел в свет с новой избранницей и признался, что уже полгода не живет с Натальей Устюменко. Она одна воспитывает детей от артиста, который навещает дочек. Экс-супруга музыканта до последнего надеялась, что Данко образумится и вернется в семью, ведь у них больной ребенок. Однако певец занят своей личной жизнью, в которой нет места для бывшей возлюбленной и ее проблем.

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Звезда 2000-х сейчас практически не ездит на гастроли и редко дает концерты. Нестабильный доход и проблемы в творчестве не позволяют музыканту жить на широкую ногу. Ему приходится обеспечивать детей. Бывшая жена Данко требует от артиста алименты на содержание больной дочери. О поведении Натальи Устюменко высказалась и новая избранница певца Мария Силуянова. В эфире программы «Пусть говорят» девушка в буквальном смысле набросилась на гражданскую жену своего возлюбленного, заявив, что тоже одна воспитывает ребенка, но при этом не требует ни у кого денег.

Бывшая супруга певца Наталья Устюменко и его новая возлюбленная встретились в студии ток-шоу (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

Сам Данко уверен, что экс-супруга может потратить все деньги на себя, а не на лечение больной дочери. Силуянова посоветовала Наталье начать работать. Бывшая жена артиста оказалась в безвыходной ситуации, у нее нет средств для того, чтобы платить за услуги квалифицированной няни. Поэтому женщина не может обеспечивать себя и детей.