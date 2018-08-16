«Школьная форма лишает детей возможности заявить о себе»

«Как и везде, в вопросе наличия или отсутствия школьной формы, есть плюсы и минусы. Безусловный плюс в том, что униформа обычно стоит меньше, чем элитные бренды и дизайнерская одежда, что экономит деньги для родителей. К тому же, школьная форма предотвращает издевательства на основе внешнего вида или социально-экономического статуса семьи. Но в то же время, школьная форма ущемляет личность. Она не дает возможность быть индивидуальным, не дает возможность подчеркнуть уникальность. К тому же, школьная форма, принятая в образовательном учреждении, может попросту не всем идти. Сложней тем, у кого фигуры нестандартные, кому нужно что-то скрыть, что-то подчеркнуть, а дресс-код это не позволяет.

Важная потребность каждого человека — быть принятым в своей уникальности, иметь право заявлять о себе, в том числе через одежду. К сожалению, школьная форма лишает детей возможности заявить о себе, как об уникальной личности.

Дело в том, что во все времена внешняя атрибутика была важна. Вне зависимости от того, каково внутреннее содержание человека. При этом надо понимать, что внешность и наполнение — две составляющие личности и, лишая возможности проявлять себя в одном или в другом, ребенок может страдать.

Самое главное — когда у ребенка есть выбор. Пусть этот выбор будет определен рамками, пусть школьник сам решает, принимать ему школьную форму или нет. Потому что если выбора лишить, будет бунт и будет протест. На мой взгляд, оптимальное решение — определение стиля, а не конкретных моделей. И тогда каждый, в рамках этого стиля, сможет подобрать для себя одежду.

Хороший пример — повседневный деловой стиль. В нем можно разнообразить фасоны, смешивать цвета в одежде, добавлять различные аксессуары. Такой вариант наиболее распространен в обычной деловой обстановке».