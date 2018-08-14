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166 семей в Карелии обратились за ежемесячной выплатой из маткапитала
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166 семей в Карелии обратились за ежемесячной выплатой из маткапитала 

Карельские вести 55 минут назад
Фото: Карельские вести
7,4 млн рублей уже направлены на счета получателей государственных сертификатов.
За семь месяцев 2018 года 166 карельских семей обратились в территориальные органы Пенсионного фонда России за ежемесячной выплатой из средств материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба правительства Карелии.
Напомним, семьи с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года родился второй ребенок, имеют право на ежемесячную выплату из средств материного капитала. Всего за этот период, по данным органов ЗАГС, в республике родилось 2335 детей, из них 66% — это вторые дети.
В Карелии на получение выплаты могут рассчитывать семьи, ежемесячный доход которых на одного члена семьи за 12 месяцев, предшествующих дате обращения в территориальный орган ПФР, был меньше 20 898 рублей.
Выплата предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет и составляет для жителей республики 11 978 рублей.
Напомним, для того, чтобы подать заявление на получение ежемесячной выплаты, необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда России. Записаться на прием можно заранее на сайте ведомства.
По материалам: ptzgovorit.ru
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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