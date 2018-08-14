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Дети Бориса Немцова согласились поделиться наследством с его внебрачным сыном
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Дети Бориса Немцова согласились поделиться наследством с его внебрачным сыном 

Карельские вести 55 минут назад
Фото: Карельские вести
Маленький сын Екатерины Ифтоди получит часть имущества политика Бориса Немцова. Прочие наследники оппозиционера наконец-то согласились поделиться с новым членом семьи. Правда, подписание мирового соглашения еще не состоялось.
Изначально в круг наследников входили дети Немцова — сын Антон и дочери Жанна, Дина и Софья, а также мать политика. А в 2015 году стало известно еще об одном ребенке. Сотрудница «Газпромбанка» Екатерина Ифтоди объявила, что встречалась с оппозиционером и родила в 2014 году от него сына Борю. Якобы Борис Ефимович обещал мальчика зарегистрировать, но не успел. Однако родственники Немцова не захотели добровольно принять ее ребенка в свою большую семью. Ифтоди пришлось добиваться справедливости через суд. И только со второй попытки, после проведения генетической экспертизы, ее малыша официально признали сыном Бориса Немцова.
После этого Екатерина обратилась к Фемиде за долей наследства убитого политика, которое, по некоторым данным, оценивалось в 1 млрд долларов. В СМИ Ифтоди не раз заявляла, что не хочет работать, а хочет все время посвящать малышу: «Мне важно видеть, как он растет».
На днях Замоскворецкий суд Москвы прекратил рассматривать иск возлюбленной Немцова к его многочисленным наследникам. Как стало известно «МК», сторонам удалось прийти к компромиссу. Но деталей истица раскрывать не спешит.
— Надо выдержать время. Мировое соглашение еще не подписано. Та сторона переживает, я переживаю. Поэтому больше я не хочу ничего говорить, — заявила «МК» Екатерина Ифтоди.
Но, скорее всего, речь идет о довольно крупной сумме денег, которую должны выделить в совокупности все наследники Немцова.
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Карельские вести: последние новости
Она жаловалась своему мужу, что устала так работать и заботиться о детях… Отец позвонил сыну сказать, что разводится с мамой. Это была отличная хитрость! Семья начинает плохо высказываться в сторону мальчика с синдромом Дауна… пока их официант не сказал это.
Женский форум
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