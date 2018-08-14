Актриса Екатерина Вилкова поделилась трогательным фото с сыном

В Сети восхитились нежными чувствами звездной мамы и ребенка.

Российская актриса театра и кино Екатерина Вилкова поделилась в Instagram нежным фото с сыном. Звезда показала, как начинается ее утро. На снимке актриса нежно целует своего сына Петра, а мальчик крепко держит ручками ногу мамы.

Публикация от Ekaterina Vilkova (@oldkavilochka)

14 Авг 2018 в 1:45 PDT «Мамины глазки», «Божечки, как мило😍😍😍», «Красивый мальчик, глазки выразительные», «Какой милый)», «На этой фотографии вы прям одно лицо, хотя раньше мне казалось, что он больше похож на Илью 🤔❤️✨», «Милота какая❤», «Сладкий💙», — умились поклонники актрисы в Instagram.

Напомним, что с 2011 года актриса Екатерина Вилкова замужем за актером Ильей Любимовым, известным по ролям в сериалах «Не родись красивой» и «Корабль», а также по картине «Неадекватные люди». В 2012 году у пары родилась дочь Павла, в 2014 году появился на свет сын Петр.

Мы гулять 😎😎😎 #павлушалягуша #самыйкрутоймаленькиймужик

Публикация от Ekaterina Vilkova (@oldkavilochka)

9 Авг 2018 в 10:07 PDT Кстати, поклонники звездной семьи постоянно спорят, на кого же больше похожи дети. Одни уверены, что оба ребенка растут очень похожими на маму. Часть пользователей заявляют, что они копии папы. А некоторые разделяют мальчика и девочку, уверяя, что один ребенок похож на маму, а другой на отца. «Павла на тебя очень похожа», «Павлуша такая милая, вся в маму», «Какие же у них солнечные улыбки, прям как у мамы», «Так похожи на маму», «Папины дети», «А мне кажется и доча, и сынуля — вылитые папа», «Аааа, какие же они милые. 💕💕💕 Все в свою прекрасную мамочку и папочку 😘😘😘», «Надо ж было так разделить детей. 😉 Мама и папа, как две капли воды…», — так и не смогли определиться подписчики.

Цветы жизни😂😂😂 #фотонапамять #покавмоскведождь #павлушалягуша #самыйкрутоймаленькиймужик ❤️❤️❤️

Публикация от Ekaterina Vilkova (@oldkavilochka)

1 Июл 2018 в 12:58 PDT А недавно российская актриса театра и кино показала в Instagram фотографию, на которой можно увидеть всю семью. В кадре со звездой запечатлен ее муж, актер Илья Любимов, а также дети — сын Петр и дочь Павла. Галерея снимков начинается с милой фотографией, а заканчивается очень забавной, на которой дурачится вся семья.

Когда с родителями что-то не так…😂😂😂 #ужкакиеесть #самыйкрутоймаленькиймужик #павлушалягуша #самыйкрутоймужик

Публикация от Ekaterina Vilkova (@oldkavilochka)

8 Авг 2018 в 2:40 PDT Отметим, что в аккаунте актрисы почти нет фотографий, на которых можно увидеть и мужа, и детей одновременно. Тут же, отдыхая на море, семья все же решила сделать несколько совместных кадров в номере отеля.

«Офигенная семья😂😍», «Очень классные!😍», «Вы замечательные💙», «Очень позитивное фото 😄», — тут же оценили в комментариях подписчики. Они поблагодарили актрису за подаренное хорошее настроение.

Фото: Instagram @oldkavilochka