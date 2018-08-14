Никогда не поздно: звездные мамы, родившие после 40 лет

Лера Кудрявцева родила дочку в 47 лет. Кому-то может показаться, что это слишком поздно, но мировые звезды не раз доказывали, что для любящих родителей возраст — не преграда. «ВМ» вспомнила отечественных и зарубежных знаменитостей, которые решились на роды после 40 лет, и спросила мнение медиков.

В семье Леры Кудрявцевой двойной праздник. Не успела она стать бабушкой — у старшего сына телеведущей в начале августа родился сын, — как Лера сама во второй раз стала мамой. Она подарила своему мужу, хоккеисту Игорю Макарову , дочь. Для него это первый ребенок. Фото пяточек новорожденной малышки Лера опубликовала в своем «Инстаграме».

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

13 Авг 2018 в 6:30 PDT Итальянская киноактриса и фотомодель Моника Беллуччи впервые стала мамой в 39 лет. Дочку Деву она родила всего за пару недель до своего 40-летия. Как признавалась актриса, ей повезло: «Чем старше ты становишься, тем больше риска для тебя и ребенка». Но при этом она всегда хотела второго ребенка. Еще одна дочь, Леони, появилась на свет, когда Монике Беллуччи было 45 лет.

Английская актриса Наоми Уоттс познала материнское счастье также в 39 лет, когда родила сына Сашу от американского актера и режиссера Льва Шрайбера. Спустя полтора года Наоми родила второго сына — Сэмюэля.

Своего первого биологического ребенка австралийско-американская актриса Николь Кидман родила в 40. Дочь Сандэй Роуз появилась, когда она вышла замуж во второй раз, за музыканта Кита Урбана. До этого в браке с актером Томом Крузом у актрисы не получилось родить собственных детей. Поэтому с бывшем мужем они воспитывали дочь Изабеллу и сына Коннора, которых усыновили. Кстати, у Кидман и Урбана есть еще одна дочь — Фейт Маргарет. Правда, ее выносила суррогатная мать.

Актриса Светлана Пермякова очень переживала, что так и не встретила «того самого» мужчину, но не отчаивалась стать мамой. За год до своего 40-летия она решила взять судьбу в собственные руки и предложила своему другу и директору Максиму Скрябину стать отцом будущего ребенка. В итоге в июле 2012 года у актрисы родилась дочь Варвара. «Теперь я знаю, что рожать можно не только по любви, но и по дружбе», — говорила в одном из интервью Светлана.

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28 Июл 2018 в 9:06 PDT Американская киноактриса, лауреат многочисленных кинопремий, в том числе «Оскара», Холли Берри родила первого ребенка — дочку Налу — в 41 год. Правда, через пару лет актриса рассталась с отцом девочки, а еще через три года встретила новую любовь — французского актера Оливье Мартинеса. В браке с ним она родила второго ребенка — сына Масео Роберта. На тот момент Холли Берри было 46 лет.

— Если честно, судьба преподнесла мне невероятный сюрприз, — признавалась актриса, узнав о второй беременности. — Я уже стояла на пороге менопаузы, а тут такие новости. Это ли не настоящее чудо?

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16 Мар 2018 в 8:03 PDT В 41 год родила первого ребенка и российская актриса театра и кино Марина Могилевская . По ее собственным словам, она мечтала стать мамой дочки — а у нее родилась Машенька — с 13 лет, но всему свое время.

— Жалею ли я о том, что родила в 41 год, а не в 20 лет? Нет, ни секунды, — заявляла актриса. — Лишь к сорока годам мне более или менее стало ясно, что я из себя представляю, что могу и хочу дать своему ребенку.

Американская певица Мэрайя Кэри родила близнецов — дочку Монро и сына Мороккана — в 42 года. Забеременела она при помощи искусственного оплодотворения. Девять месяцев, по воспоминаниям певицы, были непростыми, поэтому после появления на свет близнецов она заявила, что больше не планирует сама рожать детей. Тем не менее дочь и сын стали смыслом ее жизни.

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13 Май 2018 в 1:23 PDT Самая знаменитая поп-дива Мадонна воспитывает шестерых детей, из них двоих — самых старших — она родила сама. Дочь Лурдес появилась на свет, когда певице было 38 лет. Сына Рокко она родила в 42 года.

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11 Авг 2018 в 8:48 PDT Канадская певица Селин Дион после долгих и неудачных попыток забеременеть наконец-то в 42 года родила двух близнецов Эдди и Нельсона. Конечно, у нее были страхи и сомнения по поводу поздней беременности.

— Мой доктор постоянно отговаривал меня. Но я решилась на этот шаг, поэтому должна была пойти до конца, — говорила уже счастливая мама Селин Дион, подчеркивая: дети — лучшее, что случилось в ее жизни.

Повторила «подвиг» коллег и певица Кристина Орбакайте . Дочь Клавдию она родила также в 42 года. Девочка растет активным и любознательным ребенком, увлекается балетом и изучает английский язык.

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11 Авг 2018 в 7:31 PDT А вот балерина Илзе Лиепа стала матерью в 46 лет. Во время беременности она стала сочинять детские сказки. И уже после рождения дочки Нади выпустила книгу «Театральные сказки».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Сегодня нет такого понятия — «старородящая» или «пожилая первородящая» мама. Так говорили во второй половине прошлого века. Сегодня таких диагнозов, повторюсь, нет. Есть первородящая, независимо от возраста, и повторнородящая женщина. Возраст пациентки больше не превалирует при принятии медицинского решения, не влияет он и на план обследования, ведение беременности и родов. Современная медицина, оборудование женских консультаций родильных домов дают возможность женщине без риска для собственной жизни родить абсолютно здорового ребенка в любом возрасте.