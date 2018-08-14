Способы «народной контрацепции», которые использовали на Руси

Поскольку церковь осуждала нежелание иметь детей, средства контрацепции особо не рекламировались. В крестьянских семьях было принято рожать сколько Бог даст. Тем более что столетия назад была высокая детская смертность, и из 10-15 детей, которых рожала женщина за свою жизнь, больше половины могли не выжить.

Однако не все и не всегда полагались на волю Божью. Чаще всего вопросами предохранения озадачивались женщины, особенно в тех случаях, когда они вступали во внебрачную связь или семья бедствовала, не хотелось кормить лишний рот…

Даже в наше время при подозрении на беременность некоторые все еще советуют женщинам попарить ноги с горчицей. В парную отправлялись часто после соития, а также при задержке месячных. Правда, эффективным такой метод, как и многие другие, не был.

Кислое

Наши предки считали, что нечто очень кислое предотвращает беременность. Порой женщинам даже советовали есть пчел, чтобы пчелиная кислота препятствовала беременности. Но понятно, что толку от этого тоже не было.

Презервативы

Как ни странно, на Руси тоже пользовались презервативами или их прообразами. Делали их из бычьего пузыря или тонких кишок молодых животных, чаще всего овец. Но такой способ предохранения был редок, так как эти средства слишком сложны в изготовлении.

Кольца

В XIX веке женщины, не желавшие больше иметь детей, вводили себе в матку обручальное кольцо. Делали они это в течение первых двух часов после рождения ребенка, пока шейка матки не начала сокращаться. Предполагалось, что кольцо должно было действовать как современная спираль. К тому же считалось, что если оно было из драгоценного металла, то обладало бактерицидным действием. Женщина носила его потом в матке много лет, и бывало так, что кольца врастали в ткань. После революции на прием к гинекологам не раз приходили 80-90-летние старухи с жалобами на кровянистые выделения. При выскабливании из матки вытаскивали обручальные кольца, которые находились там по 30-40 лет.

Кормление грудью

Даже и сейчас многие женщины стараются подольше кормить ребенка грудью, так как верят, будто это помогает не забеременеть. Считается, что пока мать кормит грудью, в ее организме не созревают яйцеклетки. Но, конечно, данный метод не работал, и довольно часто у таких родителей на свет появлялись дети-погодки.