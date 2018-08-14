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Многодетная мать из Оренбурга может попасть в тюрьму
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Многодетная мать из Оренбурга может попасть в тюрьму 

РИА «ФедералПресс» 39 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Orenday сообщили, что сотрудники полиции вместе с инспектором по делам несовершеннолетних провели проверку в доме многодетной семьи. От соседей неоднократно поступали жалобы, что родители не присматривают за детьми, дерутся и ругаются на глазах несовершеннолетних. Также соседи рассказали, что родители часто находятся в состоянии алкогольного опьянения.
В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов выявили, что квартира находится в плохом состоянии, здесь давно не было ремонта. Дети не получают нормальной еды, их спальные места заправлены грязным постельным бельем. С матерью неоднократно проводились профилактические беседы, но женщина продолжает плохо себя вести с детьми.
Женщина привлекалась к административной ответственности, ей назначали штрафы, которые она не выплачивала. Сейчас возбуждено уголовное дело в совершении преступления. Максимальный срок, который может получить женщина, составляет три года лишения свободы.
Напомним, что недавно в Америке голодный ребенок умер, перепутав наркотики отца с хлопьями. Известно, что отец несколько дней не давал ребенку еду.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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Женский форум
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