На многодетную мать из Оренбурга завели уголовное дело

За невыполнение родительских обязанностей 33-летняя мать пятерых детей из поселка Нижнесакмарский города Оренбурга могут лишить свободы, сообщают в полиции.

Накануне к горе-матери с проверкой пришли специалисты по делам несовершеннолетних и органы опеки. В квартире, где женщина живет с мужем и детьми, они выявили множественные нарушения.

Жители поселка неоднократно жаловались на неблагополучную семью: женщина вместе с мужем злоупотребляли спиртными напитками и не следили за детьми. Часто словесные перепалки супругов перерастают в драки, которые происходят на глазах у несовершеннолетних.

С женщиной неоднократно проводились профилактические беседы, однако они оказались бесполезными. В двухкомнатной квартире, где живут супруги и их дети 2, 4, 6, 7 и 10 лет, не было продуктов питания и оборудованных спальных мест. Состояние жилья не отвечало санитарным нормам. Сотрудники опеки установили, что мать по-прежнему не заботится о физическом и психическом здоровье детей.

За неисполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних на женщину возбудили уголовное дело. Теперь нерадивой матери грозит до трех лет лишения свободы.