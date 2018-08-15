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На многодетную мать из Оренбурга завели уголовное дело
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На многодетную мать из Оренбурга завели уголовное дело 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
За невыполнение родительских обязанностей 33-летняя мать пятерых детей из поселка Нижнесакмарский города Оренбурга могут лишить свободы, сообщают в полиции.
Накануне к горе-матери с проверкой пришли специалисты по делам несовершеннолетних и органы опеки. В квартире, где женщина живет с мужем и детьми, они выявили множественные нарушения.
Жители поселка неоднократно жаловались на неблагополучную семью: женщина вместе с мужем злоупотребляли спиртными напитками и не следили за детьми. Часто словесные перепалки супругов перерастают в драки, которые происходят на глазах у несовершеннолетних.
С женщиной неоднократно проводились профилактические беседы, однако они оказались бесполезными. В двухкомнатной квартире, где живут супруги и их дети 2, 4, 6, 7 и 10 лет, не было продуктов питания и оборудованных спальных мест. Состояние жилья не отвечало санитарным нормам. Сотрудники опеки установили, что мать по-прежнему не заботится о физическом и психическом здоровье детей.
За неисполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних на женщину возбудили уголовное дело. Теперь нерадивой матери грозит до трех лет лишения свободы.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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