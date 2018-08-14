Юлия Барановская трогательно поздравила младшего сына с днем рождения

Мальчику исполнилось шесть лет.

Известная телеведущая Юлия Барановская поделилась с подписчиками радостной новостью. Сегодня, 14 августа, у ее младшего сына Арсения день рождения. Мальчику исполнилось уже шесть лет. Звездная мама тепло поздравила своего ребенка с праздником.

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)

14 Авг 2018 в 2:38 PDT Самый лучший день ❤❤❤❤❤ День рождения моего сына Арсения. Я никогда не найду слов, их просто ещё не придумали, чтобы описать свои чувства к этому маленькому, но очень взрослому человеку ❤ С днем рождения, мой родной ❤ Ты делаешь меня очень счастливой каждую секунду моей жизни 😘,

— с нежностью написала Юлия Барановская.

«С днем рождения Вашего сыночка! Счастья Вам и Вашим деткам!», «Юлия, с днем рождения сына ❤️❤️❤️ пусть сбываются мечты 💕», «Вы мой пример успешной и любящей мамы! Искренне радуюсь за Вас и ваших детей❤️ Не налюбоваться😍😍😍», «Юля, наши поздравления твоему замечательному красивому и умненькому мальчику и тебе», «Очень красивый мальчик😍», «С днем рождения! Красивый сыночек) красивая мама) Счастливого детства и счастья маме!💐 И пусть самое заветное желание, обязательно сбудется 🌼🌼🌼», «С днем рождения! Пусть всегда счастливая улыбка озоряет личико сына, пусть все беды обходят стороной, всего самого наилучшего!», — поздравили младшего сына телеведущей поклонники в Instagram.

Напомним, в течение девяти лет Юлия Барановская состояла в незарегистрированном фактическом браке с российским футболистом Андреем Аршавиным . У пары родились трое детей: Артем, Яна и Арсений. В 2013 году союз Юлии и Андрея распался. Теперь Аршавин воспитывает дочь от новой супруги Алисы Казьминой , которая родилась 31 января 2017 года, а также ее двоих детей. Футболист признается, что на детей от Юлии у него часто не хватает времени.

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)

6 Июл 2018 в 10:15 PDT Юлия Барановская очень любит своих детей. Звездная мама часто делится семейными фото и видео. Недавно Юлия Барановская показывала, как она с детьми отдыхала на круизном лайнере. Поклонники в восторге от того, как звезда заботиться о своей семье.

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)

16 Июл 2018 в 8:42 PDT Наш дом на воде на ближайшую неделю🙈😍🚢⚓️,

— рассказала она в Instagram, показав корабль.

Первой остановкой круиза стал город Нассау — столица Багамских Островов. Там семья вдоволь наплавалась в море и даже посетила экскурсию.

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)

17 Июл 2018 в 7:35 PDT Вчера была наша первая остановка — Nassau Bahamas 😍 Мы взяли экскурсию в Голубую лагуну. Природа очень красивая, а какие дельфины, скаты и морские котики на словах не описать. Дети в полном восторге и я вместе с ними😍,

— поделилась эмоциями Юлия.

А чуть позже Юлия показала, что даже когда приходится провести весь день в океане на корабле, ее семья не скучает.

Сегодня целый день в океане без остановок 🚢 Поэтому танцы 🤣🤣🤣😍😍

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)

17 Июл 2018 в 8:02 PDT «Супер! Позитив 😎», «Счастливого круиза вам», «Как здорово просто подурачиться со своими детьми! Это лучшее общее для них!», «Для всех мам на заметку как нужно отдыхать с детьми», — комментировали подписчики в Instagram.

Фото: Instagram @baranovskaya_tv