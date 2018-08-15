Юлия Барановская устроила младшему сыну экзотический день рождения в Испании

На праздник заглянула настоящая змея.

Младшему сыну телеведущей Юлии Барановской и футболиста Андрея Аршавина 14 августа исполнилось 6 лет. Семье удалось отметить этот праздник в Испании, в курортном городе Марбелья. Поэтому день рождения получился очень летним, солнечным и немного экзотическим. Звезде, организовывая праздник для мальчика, удалось сохранить атмосферу отпуска для именинника и гостей.

Поздравить Арсения с 6-летием прилетели также его дедушка, тетя и друзья. Известно, что вопросами приглашения гостей на праздник занимался старший сын Юлии Артем.

Праздник начался с веселого катания на водных горках и продолжился экзотическим шоу. На день рождения была «приглашена» настоящая змея. Гостям разрешалось ее потрогать и сфотографироваться. Это сделала даже Юлия Барановская, которая очень боится змей.

Также детей развлекли шоу с участием четырех дрессированных попугаев. Птицы катались на велосипеде, скейтборде, играли в баскетбол и удивляли своими умениями. Чуть позже ребята резвились на пенной дискотеке и с удовольствием радовались празднику и теплому солнцу.

Видеоролики с праздника Юлия Барановская показала в разделе Instagram Storeis.

Самый лучший день ❤❤❤❤❤ День рождения моего сына Арсения. Я никогда не найду слов, их просто еще не придумали, чтобы описать свои чувства к этому маленькому, но очень взрослому человеку ❤ С днем рождения, мой родной ❤ Ты делаешь меня очень счастливой каждую секунду моей жизни, 😘

— так поздравила звезда сына в Instagram.

О том, позвонил ли сыну в этот день его отец Андрей Аршавин — не известно.

Напомним, в течение девяти лет Юлия Барановская состояла в незарегистрированном фактическом браке с российским футболистом Андреем Аршавиным. У пары родились трое детей: Артем, Яна и Арсений. В 2013 году союз Юлии и Андрея распался. Теперь Аршавин воспитывает дочь от новой супруги Алисы Казьминой , которая родилась 31 января 2017 года, а также ее двоих детей. Футболист признается, что на детей от Юлии у него часто не хватает времени.

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)

6 Июл 2018 в 10:15 PDT Фото: Instgaram / @baranovskaya_tv, пресс-служба