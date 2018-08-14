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Гламур с пеленок: как звезды одевают своих детей?
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Гламур с пеленок: как звезды одевают своих детей? 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Сури Круз (дочь Тома Круза и Кэти Холмс)
Когда малышка Сури Круз только родилась, ее папа — один из самых красивых мужчин Голливуда — пообещал, что сделает для своей принцессы всё. И вот актер тратит огромные суммы на платья и сумочки для дочки. Неудивительно, что малышка стала настоящей иконой стиля среди звездных детей: с трех лет она носит юбки годе, мокасины и бомберы.
Мама Сури в интервью рассказывала, что девочка, в отличие от многих сверстниц, ненавидит брюки и шорты. Она сама выбирает себе на лето женственные летящие платья за 300–500 долларов и элегантные позолоченные или серебристые босоножки. В прохладное время года малышка Сури не отказывается от легких платьев. Свои образы она просто дополняет полушубками и теплыми яркими колготками. Ребенок редко куда-то выходит без сумочки в цвет.
Даже строгую школьную форму Сури разбавляет модными сапогами и шубками с леопардовыми вставками.
Харпер Бекхэм (дочь Виктории и Дэвида Бекхэмов)
Мама Харпер — Виктория Бекхэм обладает безупречным вкусом. Впервые на показ мод она взяла свою дочь, когда той не было еще и года. Теперь за каждым выходом Харпер в свет пристально следят родители со всего мира. Стиль ребенка очень напоминает мамин — такой же сдержанный и элегантный.
В гардеробе девочки десятки разнообразных фасонов пальто: приталенные, реглан и даже в стиле милитари. Сочетают их родители малышки с плотными черными колготками или джинсами скинни. В образах Харпер преобладают не свойственные детям цвета: черный, белый, пастельные, красный, серый. Только иногда Виктория Бекхэм разбавляет «луки» своей дочери яркими деталями — вроде сиреневого помпона на шапке.
Цветные платья и футболки с героями мультиков девочка не носит даже летом. В жару ребенок гуляет в сарафанах сдержанных тонов. Обувь Харпер всегда отражает последние модные тренды. Например, недавно звездочка вышла в свет в массивных босоножках на платформе с металлической отделкой. Лишь иногда Харпер появляется в более дерзких образах — в ботинках в панковском стиле и с шишкой из волос на голове. В этих случаях, вероятнее всего, малышку одевает ее брутальный папа Дэвид Бекхэм. Он почти не расстается со своей принцессой и берет ее с собой даже на футбол и бейсбол. Составить образ как у Харпер Бекхэм вы можете с помощью платьев от магазина детской одежды Detvorashop. Модели белого цвета декорированы дизайнерскими рисунками, созданными специально для каждой коллекции.
Платье Mayoral в Detvorashop, от 2 296 руб.,
заказать: +7 (495) 767-05-96​
Платье Mayoral в Detvorashop, от 2 249 руб.,
заказать: +7 (495) 767-05-96​
Принц Джордж и принцесса Шарлотта Виндзоры (дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон)
Еще одни последователи классического стиля в одежде — юные королевские отпрыски: трехлетняя Шарлотта и пятилетний Джордж. Своих детей Кейт и Уильям одевают исключительно по дресс-коду династии Виндзоров. Даже в жару мальчик носит рубашки и туфли. Принцессе позволительно ходить в легких платьях. При этом фасоны всех платьев, шорт и туфелек, которые можно увидеть на королевских детях, очень похожи — меняются только цвета. Часто наряды для Шарлотты и Джорджа Кейт подбирает под свои костюмы.
Королевская чета не гнушается одевать детей в одну и ту же одежду. Ситцевые платья Шарлотты и классические шорты Джеймса родители в прохладную погоду дополняют кардиганами одного цвета. В образах малышей всегда есть схожие детали — это смотрится очень мило! Кстати, британский королевский дресс-код идеально подходит для российских школ.
Кейт и Уильям стараются одевать детей как можно проще и никогда не покупают им вещи от Shanel или Dior. Костюмчики малышей по цене не отличаются от одежды большинства их сверстников в Британии. Лишь во время официальных торжеств королевской семьи Джеймс и Шарлотта выглядят как настоящие принц и принцесса. Например, на свадьбе младшей сестры Кэтрин — Пиппы Миддлтон и миллионера Джеймса Мэттьюса принцесса появилась в пышном платье и милом веночке, а принц — в аристократических шортах и колготках. Родители, поддерживающие классический стиль, могут приобрести для своей малышки платье как у принцессы от интернет-магазина детской одежды Crazy Lime.
Платье для девочки Crazy Lime, от 441 руб.,
заказать: +7 (800) 350-11-07​
Платье для девочки Crazy Lime, от 609 руб.,
заказать: +7 (800) 350-11-07​
Флинн Блум (сын Орландо Блума и Миранды Керр)
У одной из самых красивых голливудских пар — Орландо Блума и ангела Victoria's Secret Миранды Керр — родился настоящий ангелочек, который скоро разобьет не одно девичье сердце. Родители подбирают ему трендовые образы — с туфлями-дезертами, свитерами оверсайз и жокейскими шапками. Сам Флинн Блум предпочитает дерзкие молодежные образы: джинсы скинни, модные полосатые носки, поло в облипочку и брендовые кеды.
Яркие джинсы и кроссовки — фишка маленького Блума. На публике он часто появляется в желтых, зеленых, оранжевых штанах. Часто носит тельняшки и футболки с мультяшными принтами.
Нередко можно увидеть Флинна и в более взрослых, брутальных образах. Миранда одевает сына в клетчатые брюки, кожаные косухи и высокие кеды. Кажется, что малыш сошел с обложки модного журнала! Папа Флинна более консервативен. На вручение премий Орландо одел своего отпрыска в классическую рубашку, джинсы и ботинки из нубука. Да и сам малыш старается во всем подражать знаменитому отцу, который считается одним из секс-символов Голливуда. Повторить образ Флинна Блума можно с футболкой поло темно-синего цвета и голубыми джинсами с потертостями от магазина Crazy Lime.
Футболка поло в Crazy Lime, от 553 руб.,
заказать: +7 (800) 350-11-07​
Джинсы в Crazy Lime, от 1 340 руб.,
заказать: +7 (800) 350-11-07​
Эверли Татум (дочь Ченнинга Татума и Дженны Деван)
Самым эпатажным голливудским ребенком по праву можно назвать дочь актеров Ченнинга Татума и Дженны Деван. Пятилетняя Эверли то и дело шокирует публику своими нарядами. Девочка любит блестки, камни и пайетки, а на ее голове часто можно увидеть странные шляпки и причудливые ободки. Любимая одежда девочки — неоновые комбинезоны. Мама Дженна Деван разрешает Эверли носить переливающиеся всеми цветами радуги наряды с принтами в виде рыбьей чешуи и других анималистичных узоров.
Часто Эверли гуляет в пышных юбках-пачках. Иногда Дженна надевает их малышке прямо поверх джинсов. Но и тут не обходится без любимых блестящих камешков — на балетках. Иногда Эверли Татум выглядит как обычный ребенок: ходит в джинсовых шортиках, футболках с забавными рисунками, в простых кедах и с хвостиком. Сама Дженна старается подбирать свои наряды под стиль малышки.
Актриса рассказывает, что для нее главное — это комфорт дочери. Именно поэтому она часто выбирает для девочки комбинезоны и лосины. Футболки и лонгсливы Эверли носит только из натуральных тканей. Как выглядят и где учатся дети звезд:
Кто красивее: мама или дочь? Дети самых красивых актрис: мамина копия или противоположность? Вузы, которые выбрали дети звезд. Как в них поступить?
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