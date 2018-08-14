В Башкирии при рождении ребенка будут бесплатно выдавать пожарный извещатель

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Сегодня на заседании правительства РБ были приняты дополнительные меры социальной поддержки в виде.

— Если прежде извещатели выдавались бесплатно двум категориям семей: малоимущим многодетным семьям и семьям, имеющим детей и находящимся в социально опасном положении, то теперь этим правом смогут воспользоваться также все семьи при рождении ребенка. Новый порядок распространяется на родившихся с 1 января этого года, — рассказали в пресс-службе правительства региона.

На этот год в бюджете уже зарезервировано 25 млн рублей, что при средней стоимости прибора не более 500 рублей, позволит полностью обеспечить все семьи с новорожденными в республике. При этом обеспечение пожарными извещателями производится только по заявлению родителей ребенка. Для получения пожарного извещателя необходимо обратиться в Госкомитет РБ по ЧС путем направления соответствующей заявки через официальный сайт. Всего на сегодняшний день пожарными извещателями бесплатно обеспечено более 41 тысячи семей в Башкирии.

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